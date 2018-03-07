В Киеве возле метро произошли бандитские разборки: фоторепортаж

Вечером 6 марта у станции метро "Лесная" в Киеве произошел конфликт, в ходе которого взорвали две гранаты.

Об этом сообщает "ДТП Киев". В результате разборок сгорело авто марки Toyota. Пострадал по меньшей мере один человек – его задел осколок. Читайте также: Убийство бизнесмена в Киеве: полиция опубликовала фотороботов вероятных убийц По словам очевидцев, двое бандитов скрылись в направлении Броваров. В Киеве и области объявили план перехват.