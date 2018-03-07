В Киеве возле метро произошли бандитские разборки: фоторепортаж
Вечером 6 марта у станции метро "Лесная" в Киеве произошел конфликт, в ходе которого взорвали две гранаты.
Об этом сообщает "ДТП Киев".
В результате разборок сгорело авто марки Toyota. Пострадал по меньшей мере один человек – его задел осколок.
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По словам очевидцев, двое бандитов скрылись в направлении Броваров.
В Киеве и области объявили план перехват.
Источник: 24 Канал
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