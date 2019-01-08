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      В Киеве выросли тарифы на вывоз мусора: что и на сколько

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      В Киеве выросли тарифы на вывоз ТБО
      В Киеве выросли тарифы на вывоз ТБО / 24 канал

      Киевская городская госадминистрация повысила тарифы на услуги по вывозу бытовых отходов.

      В целом тарифы на вывоз мусора из-под домов киевлян выросли почти на 20%, говорится в соответствующем распоряжении КГГА.

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      Для населения этот тариф вырос на 19% – со 129,26 гривен за кубометр до 159,10 грн/м3.

      Для бюджетных учреждений тариф вырос на 15% и теперь составляет почти 173 гривны за кубометр, а остальным потребителям придется платить за вывоз мусора на 24% больше – 204,3 грн за метр кубический.

      Вывоз крупногабаритных бытовых отходов также вырос в цене, правда, только для населения. С нового года за его транспортировку придется платить почти на треть (35%) больше – тариф вырос со 115,09 до 175,82 грн/куб.

      В КГГА объясняют, что были вынуждены пересмотреть тарифы на вывоз отходов в столице в связи с подорожанием стоимости топливно-смазочных материалов, а также из-за роста минимальной зарплаты, которая с 1 января 2019 года в Украине составляет 4173 гривны.

      Ранее 24 сообщал, что с 1 января 2019 в Киеве выросла квартплата.

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      Теги: Новости Украины Деньги Коммунальные услуги КГГА Тарифы ЖКХ Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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