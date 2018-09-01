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В киевском ТЦ охранники "нокаутировали" покупателя: видео с места инцидента

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В столичном ТЦ охранники напали на мужчину
В столичном ТЦ охранники напали на мужчину / Кадр из видео

1 сентября в столичном торговом центре "Квадрат" двое охранников по неизвестным причинам напали на покупателя. На кадрах видео заметно, что мужчина лежит и пытается к кому-то дозвониться по телефону.

Соответствующее видео появилось на Facebook-странице "dtp.kiev.ua".

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Быки-охранники нокаутировали покупателя в киевском ТЦ. Так называемые "секьюрити" отправили мужчину средних лет в нокаут, без объяснения причин. В этот момент потерпевший пытается вызвать полицию,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел в торговом центре "Квадрат", который расположен на Лукьяновке.

"Охрана просто бросила мужчину на пол, когда тот пытался узнать за что его задержали", – пишут в соцсетях.

Видео из киевского ТЦ, где охранники напали на мужчину:

 

Теги: Криминальные новости Новости Киева Соцсети
Источник: 24 канал
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