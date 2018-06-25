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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Киевсовете требуют уволить главу патрульной полиции Юрия Зозулю

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В Киевсовете требуют уволить главу патрульной полиции Юрия Зозулю
В Киевсовете требуют уволить главу патрульной полиции Юрия Зозулю / Фото из собственных источников

Несколько депутатов и активисты требуют от комиссии КГГА уволить Зозулю с должности. Они демонстрировали ряд видео, фото, постов относительно чрезмерного применения силы представителями полиции.

В основном вспоминают события во время гей-парада. Потому что, мол, тот, охраняя Марш равенства, превысил свои полномочия.

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В виде доказательств они показали свои перебинтованные головы и кровоподтеки, а также фото и видео, на которых подопечные Зозули били противников прайда. Пока в Киевсовете рекомендовали Нацполиции лишь отстранить Зозулю на время проведения служебного расследования.

Активісти вимагали звільнити голову патрульної поліції Зозулю
Активисты требовали уволить главу патрульной полиции Зозулю

Комиссия по вопросам соблюдения законности и противодействия комиссии Киевсовета единогласно рекомендовала уволить на время исполнения служебного расследования руководителя патрульной полиции города Киева Юрия Зозулю с занимаемой должности,
– отметил депутат Киевсовета Юрий Сиротюк.

Напомним, столкновения между противниками Марша равенства в Киеве и его участниками, а также полицией начались еще до начала шествия. С 6 утра 17 июня в столице было неспокойно: правоохранители сообщали о более, чем полусотне задержанных.

Теги: Новости Украины Расследования Киеврада Новости Киева Полиция
Источник: 24 канал
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