В Киевсовете требуют уволить главу патрульной полиции Юрия Зозулю

Несколько депутатов и активисты требуют от комиссии КГГА уволить Зозулю с должности. Они демонстрировали ряд видео, фото, постов относительно чрезмерного применения силы представителями полиции.

В основном вспоминают события во время гей-парада. Потому что, мол, тот, охраняя Марш равенства, превысил свои полномочия.

Читайте также: Марш равенства в Киеве: как это было

В виде доказательств они показали свои перебинтованные головы и кровоподтеки, а также фото и видео, на которых подопечные Зозули били противников прайда. Пока в Киевсовете рекомендовали Нацполиции лишь отстранить Зозулю на время проведения служебного расследования.



Активисты требовали уволить главу патрульной полиции Зозулю

Комиссия по вопросам соблюдения законности и противодействия комиссии Киевсовета единогласно рекомендовала уволить на время исполнения служебного расследования руководителя патрульной полиции города Киева Юрия Зозулю с занимаемой должности,

– отметил депутат Киевсовета Юрий Сиротюк.

Напомним, столкновения между противниками Марша равенства в Киеве и его участниками, а также полицией начались еще до начала шествия. С 6 утра 17 июня в столице было неспокойно: правоохранители сообщали о более, чем полусотне задержанных.