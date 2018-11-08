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      В Китае прогремел взрыв на заводе: много погибших

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      В Китае прогремел взрыв на заводе
      В Китае прогремел взрыв на заводе / Укринформ

      В среду, 7 ноября, в провинции Хэбэй (Китай) произошел взрыв на заводе по производству удобрений. Вследствие чрезвычайной ситуации погибло шесть человек, еще 7 пострадавших.

      Об этом говорится на местном сайте Chinanews.

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      На заводе Хэбэй Джиньвантай химические удобрения LTD взорвалась газогенераторная установка. Отмечается, что в результате ЧП погибло 6 человек, и 7 пострадали: среди них двое с серьезными травмами, 5 – с легкими.

      Фото заводу, на якому стався вибух
      Фото завода, на котором произошел взрыв

      Пострадавших после осмотра работниками скорой помощи госпитализировали в ближайшую больницу.

      Сейчас на месте инцидента работает полиция, которая должна установить причины взрыва.

      К слову, 31 октября на входе в здание ФСБ в Архангельске прогремел взрыв, в результате чего погиб 1 человек и еще 3 получили ранения. Выяснилось, что это был самоподрыв и совершил его 17-летний житель города Михаил Жлобицкий. По факту инцидента следователи завели дело по статьям о теракте и незаконном ношении боеприпасов.

      Теги: Жертвы Китай Взрыв
      Источник: 24 канал
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