У Китаї прогримів вибух на заводі: багато загиблих

У середу, 7 листопада, у провінції Хебей (Китай) стався вибух на заводі з виробництва добрив. Внаслідок надзвичайної ситуації загинули шестеро людей, ще 7 постраждалих.

Про це йдеться на місцевому сайті Chinanews.

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На заводі Хебей Джиньвантай хімічні добрива LTD вибухнула газогенераторна установка. Зазначається, що в результаті НП загинули 6 людей, та 7 постраждали: серед них двоє з серйозними травмами, 5 – з легкими.



Фото заводу, на якому стався вибух

Постраждалих після огляду працівниками швидкої допомоги госпіталізували в найближчу лікарню.

Нині на місці інциденту працює поліція, що повинна встановити причини вибуху.

До слова, 31 жовтня на вході до будівлі ФСБ в Архангельску пролунав вибух, внаслідок чого загинула 1 людина та ще 3 зазнали поранень. З’ясувалося, що це був самопідрив і здійснив його 17-річний житель міста Михайло Жлобицький. За фактом інциденту слідчі відкрили справу за статтями про теракт і незаконне носіння боєприпасів.