В КНДР заявили, что страна выполняет все требования США по денуклеаризации

Лидер Северной Кореи заявил, что страна выполняет все условия договора с Соединенными Штатами Америки относительно ядерного обезоруживания.

Об этом сообщило агентство "ТАСС".

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Отмечается, что во время разговора Ким Чен Ына со спецпосланником председателя КНР Си Цзинпина лидер КНДР подчеркнул о соблюдении всех условий соглашения с США.

На парадах в КНДР традиционно показывают самые последние военные разработки. Так случилось и на этот раз: солдаты были вооружены последними местными модификациями автоматов Калашникова, одеты в доспехи из баллистической ткани, а в их экипировку входили устройства ночного видения.

Однако главная гордость КНДР – межконтинентальные баллистические ракеты – на параде так и не появилась.

Напомним, что президент США Дональд Трамп отменил визит госсекретаря Майка Помпео в Северную Корею, который планировал посетить страну 27 августа. Причиной такого решения стало то, что Трампу кажется, что страны не достигают достаточных успехов в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова.



Добавим, что Дональд Трамп обнародовал заявление Белого дома, в котором утверждается, что Китай оказывает давление на Северную Корею в связи со спорами между Вашингтоном и Пекином в сфере торговли.

Денуклеаризация КНДР: