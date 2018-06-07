В Корее мужчина на автомобиле протаранил посольство США: фото

В четверг, 7 июня, в столице Южной Кореи Сеуле 48-летний мужчина за рулем автомобиля умышленно протаранил ворота посольства США.

Об этом пишет издание ABC News.

Читайте также: В Пентагоне рассказали, при каких условиях смягчат санкции против КНДР

Южнокорейская полиция отметила, что водитель не был пьян, но отказалась предоставить детали инцидента. Расследование продолжается.

Южнокорейское информационное агентство Yonhap сообщило, что водитель – 48-летний мужчина, который якобы рассказал полиции, что въехал в ворота американского посольства, поскольку у него есть "истории, связанные с Северной Кореей" и он хочет "просить об убежище в Соединенных Штатах".



Водитель – 48-летний мужчина

Также известно, что мужчина был государственным служащим. Женщина, которая находилась на пассажирском сидении машины, была доставлена в местную больницу.



Водитель не был пьян

"Мы можем подтвердить, что инцидент, связанный с автотранспортом, произошел у передних ворот Посольства в этот вечер. Поскольку расследование сейчас продолжается, мы не имеем подробных деталей, которыми могли бы поделиться на данный момент", – добавил представитель Государственного департамента США.