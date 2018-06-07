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В Корее мужчина на автомобиле протаранил посольство США: фото

27 Читати новину українською
Посольство США
Посольство США / Фото из открытых источников

В четверг, 7 июня, в столице Южной Кореи Сеуле 48-летний мужчина за рулем автомобиля умышленно протаранил ворота посольства США.

Об этом пишет издание ABC News.

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Южнокорейская полиция отметила, что водитель не был пьян, но отказалась предоставить детали инцидента. Расследование продолжается.

Южнокорейское информационное агентство Yonhap сообщило, что водитель – 48-летний мужчина, который якобы рассказал полиции, что въехал в ворота американского посольства, поскольку у него есть "истории, связанные с Северной Кореей" и он хочет "просить об убежище в Соединенных Штатах".


Водитель – 48-летний мужчина

Также известно, что мужчина был государственным служащим. Женщина, которая находилась на пассажирском сидении машины, была доставлена в местную больницу.


Водитель не был пьян

"Мы можем подтвердить, что инцидент, связанный с автотранспортом, произошел у передних ворот Посольства в этот вечер. Поскольку расследование сейчас продолжается, мы не имеем подробных деталей, которыми могли бы поделиться на данный момент", – добавил представитель Государственного департамента США.

Теги: Авто Новости США Южная Корея
Источник: 24 Канал
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