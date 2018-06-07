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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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У Південній Кореї чоловік на авто протаранив посольство США: фото

113 Читать новость на русском
Посольство США
Посольство США / Фото з відкритих джерел

У четвер, 7 червня, в столиці Південної Кореї Сеулі 48-річний чоловік за кермом авто навмисне протаранив ворота посольства США.

Південнокорейська поліція зазначила, що водій не був п'яним, але відмовилась надати деталі інциденту. Розслідування триває, пише видання ABC News.

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Південнокорейське інформаційне агентство Yonhap повідомило, що водій – 48-річний чоловік, який нібито розповів поліції, що в'їхав у ворота американського посольства, оскільки він має "історії, пов'язані з Північною Кореєю" і хоче "просити про притулок в Сполучених Штатах".


Водій – 48-річний чоловік

Також відомо, що чоловік був державним службовцем. Жінка, яка перебувала на пасажирському сидінні машини, була доставлена до місцевої лікарні.


Водій не був п'яним

"Ми можемо підтвердити, що інцидент, пов'язаний з автотранспортом, стався біля передніх воріт Посольства цього вечора. Оскільки розслідування зараз триває, ми не маємо докладніших деталей, якими б могли поділитися на даний момент", – додав представник Державного департаменту США.

Теги: Авто Південна Корея Новини США
Джерело: 24 Канал
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