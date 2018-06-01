В Кремле недовольны тем, что Бабченко живой, – политолог

Россия однозначно использует спецоперацию по предупреждению покушения на Бабченко, чтобы показать, что нет доверия к СБУ. Получается, что в Кремле недовольны тем, что Бабченко живой.

Такое мнение 24 Каналу высказал директор центра общественно-информационных технологий "Форум" Валерий Дымов.

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По словам эксперта, в гибридной войне, которую Кремль ведет против Украины, информационная составляющая является неотъемлемой, возможно, самой мощной.

Российская пропагандистская машина будет спекулировать на так называемом доверии к СБУ. Тем, кто критикует такие действия спецслужб – от пресс-секретаря Путина Пескова до некоторых международных организаций – нужно определиться, или трусы надеть, или крестик снять. Получается, что они не довольны тем, что Бабченко живой. Надо исходить из результата спецоперации – журналист жив,

– подчеркивает Валерий Дымов.

Политолог добавляет: никто, кроме Бабченко, не имеет права говорить о его правах, как журналиста – стоило ли СБУ проводить такую операцию, если это был единственный вариант, который обезопасил его от покушения. Специалист также напоминает: именно Россия является главной опасностью для журналистов и граждан не только Украины, но и России. Началось это давно – со взрывов домов на Каширском шоссе, "Норд-Оста", расстрелов в Беслане. Как заявил спецпредставитель США Волкер, для русскоязычного населения наиболее опасной является территория Украины, оккупированная Россией.

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При этом эксперт отмечает, что спецоперация по предупреждению покушения на Бабченко продемонстрировала, что наши спецслужбы вышли наконец на новый качественный уровень после 2014 года. При Януковиче СБУ была филиалом ФСБ. В то же время, отмечает Дымов, российские спецслужбы не прекращали организацию терактов в Украине. Это первая спецоперация СБУ, которая разоблачила планы ФСБ, и это в дальнейшем будет сдерживать террористов.

Убийства журналиста Павла Шеремета, экс-депутата госдумы РФ Вороненкова, чиновника-разведчика Шаповала, участницы боевых действий на Донбассе Окуевой из-за того, что убийцы не были наказаны, еще больше мотивировали российские спецслужбы и самих исполнителей осуществлять дальше убийства. Ненаказанное преступление всегда мотивирует преступника на следующие теракты. Спецслужбам России дали по зубам,

– отметил Дымов.

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. 30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко на самом деле живой, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на то, что так называемое убийство Аркадия Бабченко в Киеве оказалось инсценировкой, а сам российский оппозиционный журналист жив, Украина все равно остается опасной для журналистов страной.

Кто такой Аркадий Бабченко?Популярный оппозиционный российский журналист. В феврале 2017 года выехал из России из-за преследований. Сначала переехал в Прагу, позже – в Украину. С октября 2017 работает ведущим на телеканале ATR.