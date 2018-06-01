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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У Кремлі не задоволені тим, що Бабченко живий, – політолог

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Росія використає спецоперацію СБУ для фейкових новин
Росія використає спецоперацію СБУ для фейкових новин / gettyimages.com

Росія однозначно використає спецоперацію з попередження замаху на Бабченка, щоб показати, що немає довіри до СБУ. Виходить, що в Кремлі не задоволені тим, що Бабченко живий.

Таку думку 24 каналу висловив директор центру суспільно-інформаційних технологій "Форум" Валерій Димов.

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За словами експерта, в гібридній війні, яку Кремль веде проти України, інформаційна складова є невід’ємною, можливо, найпотужнішою.

Російська пропагандистська машина спекулюватиме на так званій довірі до СБУ. Тим, хто критикує такі дії спецслужб – від прес-секретаря Путіна Пєскова до деяких міжнародних організацій – треба визначитися, чи труси натягнути, чи хрестика зняти. Виходить, що вони не задоволені тим, що Бабченко живий. Треба виходити з результату спецоперації – журналіст живий,
– наголошує Валерій Димов.

Політолог додає: ніхто, крім Бабченка, не має права говорити про його права, як журналіста – чи варто було СБУ проводити таку операцію, якщо це був єдиний варіант, який убезпечив його від замаху. Фахівець також нагадує: саме Росія є головною небезпекою для журналістів і громадян не тільки України, а й Росії. Почалося це давно – з підривів будинків на Каширському шосе, "Норд-Осту", розстрілів у Беслані. Як заявив спецпредставник США Волкер, для російськомовного населення найбільш небезпечною є територія України, окупована Росією.

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При цьому експерт зауважує, що спецоперація з попередження замаху на Бабченка продемонструвала, що наші спецслужби вийшли нарешті на новий якісний рівень після 2014 року. При Януковичі СБУ була філією ФСБ. Водночас, наголошує Димов, російські спецслужби не припиняли організацію терактів в Україні. Це перша спецоперація СБУ, яка викрила плани ФСБ, і це надалі стримуватиме терористів.

Вбивства журналіста Павла Шеремета, екс-депутата держдуми РФ Вороненкова, високопосадовця-розвідника Шаповала, учасниці бойових дій на Донбасі Окуєвої через те, що вбивці не були покарані, ще більше мотивували російські спецслужби і самих виконавців здійснювати далі вбивства. Непокараний злочин завжди мотивує злочинця на наступні теракти. Спецслужбам Росії дали по зубах,
– зазначив Димов.

Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. 30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко насправді живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що, незважаючи на те, що так зване вбивство Аркадія Бабченка у Києві виявилось інсценізацією, а сам російський опозиційний журналіст живий, Україна все одно лишається небезпечною для журналістів країною.

Хто такий Аркадій Бабченко? Популярний опозиційний російський журналіст. У лютому 2017 року виїхав з Росії через переслідування. Спочатку переїхав в Прагу і пізніше – в Україну. З жовтня 2017 працює ведучим на телеканалі ATR.

Теги: Новини України Новини політики "Вбивство" Аркадія Бабченка Війна на Донбасі Володимир Путін СБУ
Джерело: 24 канал
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