В Кремле озвучили странный комментарий относительно встречи в нормандском формате

Проведение саммита в нормандском формате поддерживают все страны-участники. Впрочем, перед тем, как его проводить, эксперты должны определить его "результативность". Такое предложение высказал в эфире российского "Первого канала" пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Он заявил, что "очень активно идет разговор о возобновлении работы в нормандском формате на высшем уровне" (говорится о встрече на уровне лидеров стран, а не только представителей МИД).

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Мол, эту идею поддерживают "и Берлин, и Париж, и президент Зеленский, и президент Путин". Но – "нужна результативность". Сначала эксперты (причем Песков не пояснил, какие именно) должны определить результативность предстоящего саммита, а уже потом принимать решение о его проведении.

Никаких объяснений, что имел в виду Песков под определенной "результативностью", и еще до проведения саммита – не было.

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Что говорят о саммите в нормандском формате другие страны-участники?

Во время встречи с президентом Франции Макроном российский лидер Путин 19 августа говорил, что не видит альтернативы нормандскому формату для урегулирования ситуации в Украине.

26 августа президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что встреча в нормандском формате состоится в сентябре, но где именно – не уточнил.

Впрочем, в тот же день канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция уже начали работу над организацией саммита "нормандской четверки" (Путин, Макрон, Меркель, Зеленский) в Париже.

Нормандский формат – что это?

Это переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе, участие в которых принимают четыре страны: Германия, Франция, Россия, Украина. Переговоры могут происходить на уровне глав государств и на уровне министров или представителей МИД.



Назвали так формат потому, что первая встреча была во французской Нормандии. С тех пор в нормандском формате прошли ряд телефонных разговоров и встреч на высшем уровне, а также контактов МИД.



Впрочем, в последний раз четырехсторонние переговоры состоялись в 2016 году. Далее российский президент Путин отказался их посещать, и стороны контактировали только по телефону или на уровне советников и министров.

Примечательно, что в обнародованном 26 августа заявлении G7 сказано, что "Франция и Германия организуют саммит в нормандском формате в ближайшие недели, чтобы достичь конкретных результатов".



Реакция Кремля 27 августа заставляет предполагать, что в России хотели бы видеть результаты саммита еще до его начала – желание непривычное для международной дипломатии и маловероятно для реализации.