У Кремлі озвучили дивний коментар щодо зустічі у нормандському форматі

Проведення саміту у нормандському форматі підтримують усі країни-учасники. Утім, перед тим, як його проводити, експерти мають визначити його "результативність". Таку позицію висловив у ефірі російського "Первого канала" прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

Він заявив, що "дуже активно триває розмова про відновлення роботи у нормандському форматі на найвищому рівні" (мовиться про зустріч на рівні лідерів країн, а не лише представників МЗС).

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Мовляв, цю ідею підтримують "і Берлін, і Париж, і президент Зеленський, і президент Путін". Але – "потрібна результативність". Спочатку експерти (причому Пєсков не пояснив, які саме) мають визначити результативність майбутнього саміту, а вже потім ухвалювати рішення про його проведення.

Жодних пояснень, що мав на увазі Пєсков під визначеною "результативністю", та ще й до проведення саміту – не було.

Усі новини про нормандський формат перемовин щодо врегулювання конфлікту на Донбасі читайте на сайті 24 каналу.

Що кажуть про саміт у нормандському форматі інші країни-учасники?

Під час зустрічі з президентом Франції Макроном російський лідер Путін 19 серпня говорив, що не бачить альтернативи нормандському формату для врегулювання ситуації в Україні.

26 серпня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що зустріч у нормандському форматі відбудеться у вересні, але де саме – не уточнив.

Утім, того ж дня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що Німеччина і Франція вже розпочали роботу над організацією саміту "нормандської четвірки" (Путін, Макрон, Меркель, Зеленський) у Парижі.

Нормандський формат – що це? Це перемовини щодо врегулювання ситуації на Донбасі, участь у яких беруть чотири країни: Німеччина, Франція, Росія, Україна. Перемовини можуть відбуватися на рівні очільників держав і на рівні міністрів або представників МЗС.



Назвали так формат тому, що перша зустріч була у французькій Нормандії. Відтоді у нормандському форматі відбулися низка телефонних розмов і зустрічей на вищому рівні, а також контактів МЗС.



Утім, востаннє чотиристоронні перемовини відбулися у 2016 році. Та далі російський президент Путін відмовився їх відвідувати й сторони контактували лише телефоном або на рівні радників і міністрів.

Примітно, що в оприлюдненій 26 серпня заяві G7 зазначалося, що "Франція і Німеччина організують саміт у нормандському форматі в найближчі тижні, аби досягти конкретних результатів".



Реакція Кремля 27 серпня змушує припускати, що в Росії хотіли б бачити результати саміту ще до його початку – бажання незвичне для міжнародної дипломатії та малоймовірне для реалізації.