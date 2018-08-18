В Крыму и в России продается дизайнерская одежда жены Омеляна

В России и в оккупированном Крыму продается дизайнерская одежда авторства жены министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна – Светланы Бевзы. Товары на эти территории доставляет интернет-магазин Farfetch, с которым у Бевзы заключен контракт.

Об этом в Facebook сообщил журналист Александр Дубинский, который позвонил в российский интернет-магазин, где ему подтвердили соответствующую информацию.

"Чтобы закончить эпопею с министром инфраструктуры Омеляном, который запрещает украинцам ездить в "Рашку", но не запрещает своей жене продавать в "Рашке" платья (через Грузию, с уходом от уплаты налогов в Украине). Публикую аудиозапись звонка в московское представительство интернет-магазина Farfetch, с которым у жены Омеляна заключен контракт", – говорится в сообщении журналиста.

Читайте также: Почему Украина должна отменить железнодорожное сообщение с РФ: объяснение Омеляна

Московское представительство с радостью привезет и доставит вам одежду жены Омеляна по любому адресу в РФ. А также в Крым. Который бренд Bevza считает российским,

– добавил Дубинский.

Журналист также указал ссылку, перейдя по которой, можно прослушать его разговор с российским магазином относительно бренда жены Омеляна.

Напомним, 6 августа министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что государство собирается прекратить железнодорожное сообщение с Россией.



После этого постоянное представительство президента Украины в Крыму призвало власти прекратить прямое автобусное сообщение с Россией.



16 августа Омелян анонсировал прекращение любого сообщения с Россией.