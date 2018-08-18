У Криму та в Росії продається дизайнерський одяг дружини Омеляна
У Росії та в окупованому Криму продається дизайнерський одяг авторства дружини міністра інфраструктури України Володимира Омеляна – Світлани Бевзи. Товари на ці території доставляє інтернет-магазин Farfetch, з яким у Бевзи укладено контракт.
Про це у Facebook повідомив журналіст Олександр Дубинський, який зателефонував у російський інтернет-магазин, де йому підтвердили відповідну інформацію.
"Щоб закінчити епопею з міністром інфраструктури Омеляном, який забороняє українцям їздити в "Рашку", але не забороняє своїй дружині продавати в "Рашці" сукні (через Грузію, з відходом від сплати податків в Україні). Публікую аудіо-запис дзвінка в московське представництво інтернет-магазину Farfetch, з яким у дружини Омеляна укладений контракт", – мовиться у повідомленні журналіста.
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Московське представництво з радістю привезе і доставить вам одяг дружини Омеляна за будь-якою адресою в РФ. А також до Криму. Який бренд Bevza вважає російським,
– додав Дубинський.
Журналіст також вказав посилання, перейшовши за яким, можна прослухати його розмову з російським магазином про бренд дружини Омеляна.
Нагадаємо, 6 серпня міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що держава збирається припинити залізничне сполучення з Росією.
Після цього постійне представництво президента України в Криму закликало владу припинити пряме автобусне сполучення з Росією.
16 серпня Омелян анонсував припинення будь-якого сполучення з Росією.
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