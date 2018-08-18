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У Криму та в Росії продається дизайнерський одяг дружини Омеляна

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У Криму та в Росії продається дизайнерський одяг дружини Омеляна
/ Politeka.net

У Росії та в окупованому Криму продається дизайнерський одяг авторства дружини міністра інфраструктури України Володимира Омеляна – Світлани Бевзи. Товари на ці території доставляє інтернет-магазин Farfetch, з яким у Бевзи укладено контракт.

Про це у Facebook повідомив журналіст Олександр Дубинський, який зателефонував у російський інтернет-магазин, де йому підтвердили відповідну інформацію.

"Щоб закінчити епопею з міністром інфраструктури Омеляном, який забороняє українцям їздити в "Рашку", але не забороняє своїй дружині продавати в "Рашці" сукні (через Грузію, з відходом від сплати податків в Україні). Публікую аудіо-запис дзвінка в московське представництво інтернет-магазину Farfetch, з яким у дружини Омеляна укладений контракт", – мовиться у повідомленні журналіста.

Читайте також: Чому Україна має скасувати залізничне сполучення з РФ: пояснення Омеляна

Московське представництво з радістю привезе і доставить вам одяг дружини Омеляна за будь-якою адресою в РФ. А також до Криму. Який бренд Bevza вважає російським,
– додав Дубинський.

Журналіст також вказав посилання, перейшовши за яким, можна прослухати його розмову з російським магазином про бренд дружини Омеляна.

Нагадаємо, 6 серпня міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що держава збирається припинити залізничне сполучення з Росією.

Після цього постійне представництво президента України в Криму закликало владу припинити пряме автобусне сполучення з Росією.

16 серпня Омелян анонсував припинення будь-якого сполучення з Росією.

Теги: Новини України Новини політики Володимир Омелян Міністерство інфраструктури Бізнес Анексія Криму Новини Росії Скасування сполучення з Росією
Джерело: 24 канал
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