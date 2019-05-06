В Мариуполе двоих детей насмерть засыпало песком

В Мариуполе, Донецкой области, двое детей погибли из-за осыпания песка на территории заброшенного ангара.

Трагедия произошла на перекрестке улиц Очаковская и переулка Песчаный, отметили в пресс-службе ГСЧС Украины в Донецкой области.

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Сообщение о несчастном случае спасатели получили 5 мая в 22:26. Когда они прибыли на место происшествия, то обнаружили тела двух мальчиков – 2007 и 2008 годов рождения.

Других погибших или пострадавших работники ГСЧС под песком не обнаружили.

Спасатели призвали не оставлять детей без присмотра и постоянно напоминать им правила безопасности жизнедеятельности.

Отметим, что накануне из-за смещения мусора на свалке в Николаеве погиб 9-летний ребенок.