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      У Маріуполі двох дітей на смерть засипало піском

      1437 Читать новость на русском
      Фото з місця трагедії
      Фото з місця трагедії / Фото із відкритих джерел

      У Маріуполі, що на Донеччині, двоє дітей загинули через обсипання піску на території занедбаного ангару.

      Трагедія трапилася на перехресті вулиць Очаківська та провулку Піщаний, зазначили у прес-службі ДСНС України в Донецькій області.

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      Повідомлення про нещасний випадок рятувальники отримали 5 травня о 22:26. Коли вони прибули на місце події, то виявили тіла двох хлопчиків – 2007 та 2008 років народження.

      Інших загиблих чи постраждалих працівники ДСНС під написом піску не виявили.

      Рятувальники закликали не залишати дітей без нагляду та постійно нагадувати їм правила безпеки життєдіяльності.

      Зазначимо, що напередодні через зсув сміття на сміттєзвалищі у Миколаєві загинула 9-річна дитина. 

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Маріуполя Новини Донецька Жертви Діти і неповнолітні ДСНС
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