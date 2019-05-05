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      Їх готують до бойових дій: проросійські бойовики на Донбасі проводять мілітаризацію дітей

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      Дітей на окупованому Донбасі мілітаризують
      Дітей на окупованому Донбасі мілітаризують / фото з відкритих джерел

      Окупанти на Донбасі за фінансування та організаційної підтримки Росії проводить тотальну мілітаризацію дітей, підлітків і молоді, які проживають на тимчасово окупованій території Донбасу.

      Так, бойовики мілітаризують дітей за допомогою таборів вишколу і псевдопатріотичних клубів. Про це інформують у "Східній правозахисній групі".

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      Військові інструктори готують дітей до бойових дій. Разом з тим, дітям вкладають ідеологію сепаратизму і "Русского міра". На організацію тренувальних таборів витрачаються шалені фінансові ресурси,
      – мовиться у повідомленні.

      Там зазначають: діти, які беруть участь у таких організаціях, не можуть самостійно приймати обдумані рішення. Вони піддались пропаганді РФ, яка просуває війну та окупацію.

      Також правозахисники оприлюднили відео із доказовою базою: у ролику – сюжети підконтрольних бойовикам ресурсів, на яких видно, як мілітаризують дітей.

      До речі, нещодавно стало відомо, що у завданнях з географії для випускників шкіл окупованого Донбасу Донецьку область позначили як регіон Росії. Такі завдання з географії будуть в опитувальних листах державної підсумкової атестації для учнів 9-х класів, а також у єдиному державному іспиті для 11-х класів.

      Як бойовики на окупованому Донбасі мілітаризують місцевих дітей: дивіться відео

       

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      Теги: Новини політики Війна на Донбасі Україна – Росія Новини України Діти і неповнолітні
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