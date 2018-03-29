В МИД объяснили, что остановило Путина от вторжения в Украину
Президента России Владимира Путина от прямого вторжения в Украину останавливает транзит газа через нее.
Такое мнение западных партнеров в интервью "НВ" высказала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.
По ее словам, в Европе против того, чтобы роль Украины как транзитера была сведена к нулю.
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"В Европе все понимают риски, связанные с перерывом транзита через территорию Украины или вообще отсутствием транзита через Украину. И здесь есть риски прежде всего с безопасностью. Существует мнение которое популярно среди наших партнеров и соседей, если бы не было транзита через Украину, то Путина ничего бы не останавливало от прямого вторжения", – отметила Зеркаль.
Она добавила, что перед строительством "Северного потока" должны быть решены вопросы транзита.
Как пояснила Зеркаль, канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Северный поток с политической точки зрения может быть рычагом влияния на Россию, если Германия будет основным получателем российского газа.
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