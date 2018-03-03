В Минэнерго РФ разродились успокаивающим заявлением для Европы относительно транзита газа

В российском министерстве энергетики уверяют чиновников из ЕС, что из-за инициированного Россией расторжения контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом" Европе ничего не угрожает.

Об этом со ссылкой на представителей Минэнерго РФ пишет "Интерфакс".

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По словам собеседника информагентства, в этом министр энергетики России Александр Новак заверил еврокомиссара по энергетике Мароша Шефчовича.

Российский министр успокоил высокопоставленного чиновника ЕС, что "транзиту российского газа в Европу через Украину до момента расторжения контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом" ничто не угрожает",

Новак и Шефчович, к слову, в субботу имели телефонный разговор, во время которого говорили именно о ситуации с поставками газа в Украину и в Европу после решения Стокгольмского арбитража.

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Глава российского Минэнерго заверил, что "транзит газа из России в Европу не под угрозой, транзит остается таким же надежным, как и ранее".

28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Также суд отклонил требования "Газпрома" по штрафам за якобы незаконно отобранные "Нафтогазом" объемы транзитного газа.

2 марта "Газпром" заявил о срочном расторжении контрактов с украинским "Нафтогазом". Экстренное совещание с представителями правительства по этому вопросу созвал Президент Петр Порошенко и призвал украинцев немного "прикрутить" отопление в квартирах. В субботу, 3 марта, Порошенко уже поблагодарил украинцев, что отреагировали на его призыв, а в "Нафтогазе" отчитались, насколько это оказалось эффективным.