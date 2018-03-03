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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Міненерго РФ розродились заспокійливою заявою для Європи щодо транзиту газу

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"Газпром" заявив про розірвання контрактів з НАК "Нафтогаз України" / Getty images

У російському міністерстві енергетики запевнюють посадовців з ЄС, що через ініційоване Росією розірвання контракту між "Газпромом" і "Нафтогазом" Європі нічого не загрожує.

Про це з посиланням на представників Міненерго РФ пише "Интерфакс".

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За словами співрозмовника інформагентства, у цьому міністр енергетики Росії Олександр Новак запевнив єврокомісара з енергетики Мароша Шефчовича.

Російський міністр заспокоїв високопосадовця з ЄС, що "транзиту російського газу в Європу через Україну до моменту розірвання контракту між "Газпромом" і "Нафтогазом" ніщо не загрожує",

Новак і Шефчович, до слова, у суботу мали телефонну розмову, під час якої говорили саме про ситуацію з поставками газу у Україну та в Європу після рішення Стокгольмського арбітражу.

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Глава російського міненерго запевнив, що "транзит газу з Росії до Європи не є під загрозою, транзит залишається таким же надійним, як і в раніше".

28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Також суд відхилив вимоги "Газпрому" щодо штрафів за начебто незаконно відібрані "Нафтогазом" обсяги транзитного газу.

2 березня "Газпром" заявив про термінове розірвання контрактів з українським "Нафтогазом". Екстрену нараду з представниками уряду з цього питання скликав Президент Петро Порошенко і закликав українців трохи "прикрутити" опалення в помешканнях. У суботу, 3 березня, Порошенко вже подякував українцям, що відреагували на його заклик, а в "Нафтогазі" відзвітували, наскільки це виявилось ефективним.

Теги: Новини України Новини Росії Газпром Газовий конфлікт Євросоюз
Джерело: 24 Канал
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