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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      В Минобороны рассказали о состоянии здоровья освобожденных из плена моряков

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      Состояние здоровья освобожденных из плена моряков – удовлетворительное
      Состояние здоровья освобожденных из плена моряков – удовлетворительное / Фото 24 канала, Ростислав Лабенский

      Освобожденные из российского плена украинские моряки чувствуют себя хорошо. Врачи провели им все необходимые обследования и назначили поэтапное лечение.

      Руководитель Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" Анатолий Казмирчук рассказал, что в целом состояние здоровья моряков удовлетворительное, сообщает Минобороны.

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      Военных моряков осмотрел состав консилиумов врачей. Им провели необходимое обследования, назначили поэтапное лечение. Медицинское обеспечение осуществляется в полном объеме, питание – в соответствии с предназначенными диетами (диетическими столами), в зависимости от характера их заболевания,
      – рассказал Казмирчук.

      По словам генерал-майора медицинской службы, несмотря на хорошее состояние военных, каждому из них нужно время на лечение и обследование.

      Кроме медицинской помощи, морякам оказывают помощь психологи и военный капеллан.

      К слову, освобожденные из российского плена пленники находятся на стационарном лечении в "Феофании". Медики сделали им электрокардиограммы, общие клинические анализы и ультразвуковые исследования. Сейчас врачи определяют серьезность заболеваний и состояние здоровья пленников. Только после этого освобожденным пленным назначат соответствующее лечение.

      Что известно об освобождении украинских политзаключенных?​
      7 сентября Россия и Украина провели обмен по схеме "35 на 35".

      Самолет с пленными Россией украинцами приземлился в киевском "Борисполе" около 14 часов. На Родину вернулись 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.

      Со своей стороны Украина выдала России, в частности, Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха, в отношении которых возбуждены уголовные дела в Украине.

      звільнені з полону українські моряки
      В Украину вернулись 24 военнопленных моряка / инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ Обмен пленными Новости политики Украинские моряки в плену
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