В Минобороны рассказали о состоянии здоровья освобожденных из плена моряков

Освобожденные из российского плена украинские моряки чувствуют себя хорошо. Врачи провели им все необходимые обследования и назначили поэтапное лечение.

Руководитель Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" Анатолий Казмирчук рассказал, что в целом состояние здоровья моряков удовлетворительное, сообщает Минобороны.

Вам будет интересно: Освобожденный из плена моряк Андрей Эйдер сделал предложение девушке: трогательные фото

Военных моряков осмотрел состав консилиумов врачей. Им провели необходимое обследования, назначили поэтапное лечение. Медицинское обеспечение осуществляется в полном объеме, питание – в соответствии с предназначенными диетами (диетическими столами), в зависимости от характера их заболевания,

– рассказал Казмирчук.

По словам генерал-майора медицинской службы, несмотря на хорошее состояние военных, каждому из них нужно время на лечение и обследование.

Кроме медицинской помощи, морякам оказывают помощь психологи и военный капеллан.

К слову, освобожденные из российского плена пленники находятся на стационарном лечении в "Феофании". Медики сделали им электрокардиограммы, общие клинические анализы и ультразвуковые исследования. Сейчас врачи определяют серьезность заболеваний и состояние здоровья пленников. Только после этого освобожденным пленным назначат соответствующее лечение.

Что известно об освобождении украинских политзаключенных?​

7 сентября Россия и Украина провели обмен по схеме "35 на 35".



Самолет с пленными Россией украинцами приземлился в киевском "Борисполе" около 14 часов. На Родину вернулись 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.



Со своей стороны Украина выдала России, в частности, Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха, в отношении которых возбуждены уголовные дела в Украине.



В Украину вернулись 24 военнопленных моряка / инфографика 24 канала