У Міноборони розповіли про стан здоров'я звільнених з полону моряків

Звільнені з російського полону українські моряки почуваються добре. Лікарі провели їм усі потрібні обстеження та призначили поетапне лікування.

Керівник Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" Анатолій Казмірчук розповів, що загалом стан здоров’я моряків задовільний, повідомляє Міноборони.

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Військових моряків оглянув склад консиліумів лікарів. Їм провели необхідне обстеження, призначили поетапне лікування. Медичне забезпечення здійснюється у повному обсязі, харчування – у відповідності до призначених дієт (дієтичних столів), залежно від характеру їхнього захворювання,

– розповів Казмірчук.

За словами генерал-майора медичної служби, попри хороший стан військових, кожному з них потрібен час на лікування та обстеження.

Окрім медичної допомоги, морякам надають допомогу психологи та військовий капелан.

До слова, звільнення з російського полону бранці перебувають на стаціонарному лікуванні у "Феофанії". Медики зробили їм електрокардіограми, загальні клінічні аналізи та ультразвукові дослідження. Наразі лікарі визначають серйозність захворювань та стан здоров'я бранців. Лиш після цього звільненим полоненим призначать відповідне лікування.

Що відомо про звільнення українських політв'язнів?7 вересня Росія та Україна провели обмін за схемою "35 на 35".



Літак полоненими Росією українцями приземлився в київському "Борисполі" близько 14 години. На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки та 11 політ'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.



Зі свого боку Україна видала Росії, зокрема, Кирила Вишинського та Володимира Цемаха, щодо яких відкриті кримінальні справи в Україні.



В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / інфографіка 24 каналу