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      В МинВОТ отреагировали на ситуацию с отменой блокады оккупированного Донбасса

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      Условия для снятия торговой блокады оккупированного Донбасса остаются неизменными, – МинВОТ
      Условия для снятия торговой блокады оккупированного Донбасса остаются неизменными, – МинВОТ / Фото UATV

      Условия о снятии торговой блокады с оккупированной части Донбасса остаются неизменными. Любые попытки снять экономическую блокаду и покупать продукцию захваченных боевиками предприятий подпадают под статью "Финансирование терроризма".

      Указ президента Порошенко от марта 2017 года имел 3 предпосылки для своей отмены, об этом сказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак, пишет "Громадское".

      Читайте также: Блокада Донбасса: необходимые условия и риски возможной отмены

      Он отметил, что представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма и спикер президента Владимира Зеленского Юлия Мендель повторили условия для снятия блокады, прописанные в Указе пятого президента Петра Порошенко от 15 марта 2017 года.

      Первая – прекращение огня. Вторая – обмен или освобождение военнопленных и заложников. И третий пункт возвращение активов государства Украины и частных активов, которые были захвачены боевиками,
      отметил Грымчак.

      Заместитель главы МинВОТ подчеркнул, что снятие блокады без выполнения всех трех вышеупомянутых пунктов является незаконным.

      Почему заговорили об отмене блокады и при каких условиях это возможно?

      После встречи Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске 5 июня представитель Украины Леонид Кучма заявил о новых инициативах. Согласно одной из них, предлагается снять экономическую блокаду с временно оккупированных территорий.

      В частности, представитель Украины на переговорах в Минске Леонид Кучма предложил провести аудит "национализированных" боевиками предприятий. Что не все владельцы захотят их возвращать из-за плохого состояния.

      Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик отметил, что этот вопрос подняли главари боевиков и поддержала Россия. При этом пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель подчеркнула, что такие договоренности должны происходить исключительно "в формате двустороннего движения". Да, снять экономическую блокаду с оккупированной части Донбасса могут только после отмены рублевой зоны и псевдонационализации, которую провели пророссийские боевики.

      Что известно о блокаде на оккупированном Донбассе?Блокада ОРДЛО – мероприятия, направленные на временное полное прекращение транспортного сообщения между Украиной и временно оккупированной Россией территории Донецкой и Луганской областей.

      15 марта 2017 года СНБО приняла решение о прекращении транспортного сообщения между Украиной и ОРДЛО. Такие меры касались прежде всего противодействием контрабанде, а именно: прекращением перевозки товаров между подконтрольными и неподконтрольным территориями. Объяснял этот шаг официальный Киев эскалацией российской агрессии против Украины и насильственным захватом украинских предприятий со стороны боевиков.

      Решение СНБО предусматривало снятие ограничений, если боевики полностью прекратят открывать огонь, освободят всех заложников и вернут захваченные предприятия.

       

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Леонид Кучма Юрий Гримчак Война на Донбассе Минские договоренности Блокада
      Источник: 24 канал
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