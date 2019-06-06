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      У МінТОТ відреагували на ситуацію із скасуванням блокади окупованого Донбасу

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      Умови для зняття торгової блокади окупованого Донбасу лишаються незмінними, – МінТОТ
      Умови для зняття торгової блокади окупованого Донбасу лишаються незмінними, – МінТОТ / Фото UATV

      Умови про зняття торгової блокади з окупованої частини Донбасу лишаються незмінними. Будь-які спроби зняти економічну блокаду і купувати продукцію захоплених бойовиками підприємств підпадають під статтю "Фінансування тероризму".

      Указ президента Порошенка від березня 2017 року мав 3 передумови для свого скасування, про це сказав Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак, пише "Громадське".

      Читайте також: Блокада Донбасу: необхідні умови та ризики можливого скасування

      Він наголосив, що представник України у Тристоронній контактній групі в Мінську Леонід Кучма та речниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель повторили умови для зняття блокади, прописані в Указі 5 президента Петра Порошенка від 15 березня 2017 року.

      Перша – припинення вогню. Друга –обмін або звільнення військовополонених та заручників. І третій пункт – повернення активів держави України і приватних активів, які були захоплені бойовиками,
      – зазначив Гримчак.

      Заступник глави МінТОТ наголосив, що знаття блокади без виконання всіх трьох вищезазначених пунктів є незаконним, підсумував Гримчак.

      Чому заговорили про скасування блокади та за яких умов це можливо?

      Після чергової зустрічі Тристоронньої контактної групи з урегулювання на Донбасі у Мінську 5 червня представник України Леонід Кучма заявив про нові ініціативи. Згідно з однією із них, пропонується зняти економічну блокаду з тимчасово окупованих територій. 

      Зокрема, представник України на переговорах у Мінську Леонід Кучма запропонував провести аудит "націоналізованих" бойовиками підприємств. Що не всі власники захочуть їх повертати через поганий стан.

      Спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік зазначив. що це питання підняли ватажки бойовиків та підтримала Росія. При цьому речниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель наголосила, що такі домовленості мають відбуватися виключно "у форматі двостороннього руху". Так, зняти економічну блокаду з окупованої частини Донбасу можуть лише після скасування рубльової зони і псевдонаціоналізації, яку провели проросійські бойовики.

      Що відомо про блокаду на окупованому Донбасі?Блокада ОРДЛО – заходи, направлені на тимчасове повне припинення транспортного сполучення між Україною та тимчасово окупованою Росією територією Донецької та Луганської областей.

      15 березня 2017 року РНБО ухвалила рішення щодо припинення транспортного сполучення між Україною та ОРДЛО. Такі заходи стосувалися передусім протидії контрабанді, а саме: припинення перевезення товарів між підконтрольними та непідконтрольним територіями. Пояснював цей крок офіційний Київ ескалацією російської агресії проти України та насильницьким захопленням українських підприємств з боку бойовиків.

      Рішення РНБО передбачало зняття обмежень, якщо бойовики повністю припинять відкривати вогонь, звільнять всіх заручників і повернуть захоплені підприємства.

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      Теги: Новини України Леонід Кучма Юрій Гримчак Війна на Донбасі Мінські домовленості Блокада Новини політики
      Джерело: 24 канал
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