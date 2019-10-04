В Минздрав едет медиатор: проблемы Скалецкой с коллективом попытаются решить необычным способом
Сложные отношения министра Зоряны Скалецкой с коллективом Минздрава возникли из-за ошибки коммуникации. Так считают в правительстве, о чем заявил премьер Гончарук в парламенте 4 октября. Сама же Скалецкая планирует решить проблемы этих отношений с помощью медиаторов – независимых сторонних посредников.
"Убежден, что профессиональные люди найдут между собой общий язык. То, что сейчас происходит – это просто ошибки коммуникации", – сказал Гончарук в Раде.
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По его словам, ситуация в министерстве сложилась очень неоднозначная. Но в итоге глава ведомства найдет общий язык с коллективом.
Я очень хорошо знаю лично десятки коллег, которые работают в Минздраве. У меня есть абсолютное доверие министру. Я абсолютно убежден, что это профессиональный, умный человек и она в ближайшее время построит команду, которая способна будет достигать всех целей,
– подчеркнул премьер.
Тем временем Зоряна Скалецкая в фейсбуке написала, каким образом планирует свои проблемы с коллективом министерства улаживать. Министр отметила, что имела "переговоры с Национальной ассоциацией медиаторов Украины для получения экспертной поддержки в проведении диалога внутри Минздрава".
Скалецкая подчеркнула: "Готовимся к проведению специальной работы со всеми конфликтующими сторонами", особенно "между сторонами, у которых возник личный конфликт".
Заметим, что 2 октября Скалецка встречалась с коллективом Минздрава. В то же время руководитель одного из директоратов министерства Ирина Литовченко распространила в сети пост о том, что запланированный диалог не удался.
Конфликт в Минздраве разгорелся 24 сентября, когда работники двух директоратов обратились к премьеру Алексею Гончаруку с открытым письмом, в котором заявили о политическом давлении на работников учреждения.
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