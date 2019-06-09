В Молдове назначенный Конституционным судом президент Филип распустил парламент

В Молдове назначенный Конституционным судом исполняющий обязанности президента страны Павел Филип распустил парламент. Он также назначил внеочередные выборы в стране на 6 сентября.

Этому предшествовало антиконституционное формирование коалиции 8 июня. Почему антиконституционное? Потому что парламент Молдовы не смог сформировать большинство в течение трех месяцев после выборов. Далее Конституционный суд обязал президента Игоря Додона распустить парламент. Тот взамен инициировал экстренное заседание собрания и там таки создали коалицию – однако, на день позже установленного законом срока.

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Сформированная коалиция тоже выглядела довольно странно. В ее состав вошли представитель пророссийской Социалистической партии и проевропейского демократического блока ACUM. Они подписали декларацию для выхода страны из кризиса, по сути – временное соглашение о сотрудничестве.

Однако Конституционный суд Молдовы временно отстранил Додона с поста президента.

Кстати, Конституционный суд Молдовы уже 5 раз принимал решение об отстранении Игоря Додона с поста президента страны. Тот игнорировал эти постановления. Додон был главой Соцпартии, его избрали президентом в 2016, также он известен своими пророссийскими взглядами, в частности – заявлением о признании Крыма российским.

Парламент Молдовы 8 июня на своем экстренном заседании проголосовал за декларацию "О захваченном государстве".

В ней содержатся следующие требования:

аннулировать смешанную избирательную систему; выразить вотум недоверия Конституционному суду страны; отправить в отставку главу Службы информации и безопасности и главу Национального центра по борьбе с коррупцией.

В столице Молдовы, Кишиневе, в ночь на 9 июня начался ночной протест против парламентского кризиса и поспешного назначения Кабмина. Митингующие расставили палатки у входов в правительство, МВД, Генпрокуратуру, Минфин, Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды и других зданий.





Протестующие в Молдове установили палатки возле госучреждений/ фото Newsmaker

В этот же день Конституционный суд опубликовал решение, в котором сказано: любой акт, принятый в парламенте 8 июня и позже, будет недействительным.

Исполняющий обязанности президента Павел Филип, назначенный Конституционным судом, распустил парламент 9 июня, передает NewsMaker. Фактически в стране царит двоевластие.