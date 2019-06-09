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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРО-2020 АВТО ПОЛІЦІЇ ЗБИЛО ДИТИНУ В КОНОТОПІ

      У Молдові призначений Конституційним судом президент Філіп розпустив парламент

      317 Читать новость на русском
      Павло Філіп
      Павло Філіп / Getty images

      У Молдові призначений Конституційним судом виконувач обов’язків президента країни Павло Філіп розпустив парламент. Він також призначив позачергові вибори в країні на 6 вересня.

      Цьому передувало антиконституційне формування коаліції 8 червня. Чому антиконституційне? Бо парламент Молдови не зміг сформувати більшість протягом трьох місяців після виборів. Далі Конституційний суд зобов'язав президента Ігоря Додона розпустити парламент. Той натомість ініціював екстрене засідання зборів і там таки створили коаліцію – однак, на день пізніше встановленого законом строку.

      Читайте також: Парламент Молдови прийняв декларацію про "захоплену державу"

      Сформована коаліція теж виглядала досить дивно. До її складу увійшли представники проросійської Соціалістичної партії і проєвропейського демократичного блоку ACUM. Вони підписали декларацію для виходу країни з кризи, по суті – тимчасову угоду про співпрацю.

      Однак Конституційний суд Молдови тимчасово відсторонив Додона з посади президента.

      До речі, Конституційний суд Молдови вже 5 разів приймав рішення про відсторонення Ігоря Додона з посади президента країни. Той ігнорував ці ухвали. Додон був головою Соцпартії, його обрали президентом у 2016, також він відомий своїми проросійськими поглядами, зокрема – заявою про визнання Криму російським.

      Парламент Молдови 8 червня на своєму екстреному засіданні також проголосував за декларацію "Про захоплену державу".

      У ній містяться такі вимоги:

      1. анулювати змішану виборчу систему;
      2. висловити вотум недовіри Конституційному суду країни;
      3. відправити у відставку главу Служби інформації і безпеки і главу Національного центру по боротьбі з корупцією.

      У столиці Молдови, Кишиневі, в ніч на 9 червня розпочався нічний протест проти парламентської кризи та поспішного призначення Кабміну. Мітингувальники розставили намети біля входів до уряду, МВС, Генпрокуратури, мінфіну, міністерства сільського господарства, регіонального розвитку та навколишнього середовища та інших будівель

      Молдова протести намети
      Молдова протести намети
      Протестувальники у Молдові встановили намети біля держустанов/ фото Newsmaker

      Цього ж дня Конституційний суд опублікував рішення, в якому сказано: будь-який акт, ухвалений в парламенті 8 червня і пізніше, буде недійсним.

      Виконувач обов’язків президента Павло Філіп, призначений Конституційним судом, розпустив парламент 9 червня, передає NewsMaker. Фактично в країні панує двовладдя.

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      Теги: Новини політики Молдова
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