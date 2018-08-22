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В Молдове перевернулся автобус "Кишинев – Затока": есть жертвы

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В Молдове произошло ДТП с участием автобуса сообщением "Кишинев – Затока"
В Молдове произошло ДТП с участием автобуса сообщением "Кишинев – Затока" / Фото из открытых источников

В Молдове произошло ДТП с участием автобуса сообщением "Кишинев – Затока". В результате аварии 3 человека погибли, 12 – пострадали, они доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа в Молдове.

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По данным полиции, ДТП случилось в ночь на среду, 22 августа, недалеко от молдавско-украинской границы в районе Штефан-Водэ на юге Молдовы. Как отметили в Генеральном инспекторате полиции, автобус врезался в прицеп трактора, который ехал впереди и двигался без включенных осветительных сигналов.

От удара автобус перевернулся, а прицеп трактора занесло на встречную полосу, где он ударился в легковой автомобиль, который двигался по встречной полосе,
– говорится в сообщении.

В автобусе был 41 пассажир. В результате ДТП водитель и пассажирка легкового авто погибли на месте. В машине также был четырехлетний ребенок, его доставили в больницу с тяжелыми травмами. Погиб также один из пассажиров автобуса. Все погибшие оказались гражданами Молдовы. Сейчас проводятся дополнительные следственные мероприятия.

Теги: Аварии и ДТП Жертвы Новости Одессы Молдова
Источник: 24 Канал
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