В Москве полиция освободила заложницу, которую захватил неизвестный мужчина: видео штурма

В воскресенье, 1 июля, в Москве полиция освободила женщину, которую в магазине "Дикси" удерживал неизвестный мужчина. Женщину вывели из магазина.

Об этом сообщает ТАСС.

Освобожденная заложница получила незначительные травмы, сейчас ей оказывается медицинская помощь.

Читайте также: В Украине неизвестные угрожают убить детей-заложников: СБУ проверяет информацию

Кроме того, полицейские задержали и самого мужчину, который удерживал работницу магазина.

По словам очевидцев, мужчина, удерживавший женщину, находился в состоянии опьянения.

Видео штурма магазина «Дикси» на Большой Академической. Захватчика задержали, заложницу освободили. Все живы. pic.twitter.com/qFFTSmE4hG — Breaking Mash (@BreakingMash) 1 июля 2018 г.

Напомним, 1 июля в Москве мужчина захватил в заложники сотрудницу магазина "Дикси" на Большой Академической улице. Он требовал 300 тысяч рублей до прибытия на место работников ФСБ России.