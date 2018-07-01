В Москве полиция освободила заложницу, которую захватил неизвестный мужчина: видео штурма
В воскресенье, 1 июля, в Москве полиция освободила женщину, которую в магазине "Дикси" удерживал неизвестный мужчина. Женщину вывели из магазина.
Об этом сообщает ТАСС.
Освобожденная заложница получила незначительные травмы, сейчас ей оказывается медицинская помощь.
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Кроме того, полицейские задержали и самого мужчину, который удерживал работницу магазина.
По словам очевидцев, мужчина, удерживавший женщину, находился в состоянии опьянения.
Напомним, 1 июля в Москве мужчина захватил в заложники сотрудницу магазина "Дикси" на Большой Академической улице. Он требовал 300 тысяч рублей до прибытия на место работников ФСБ России.
Источник: 24 Канал
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