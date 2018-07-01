У Москві поліція звільнила заручницю, яку захопив невідомий чоловік: відео штурму

У неділю, 1 липня, у Москві поліція звільнила жінку, яку в магазині "Діксі" утримував невідомий чоловік. Жінку вивели з магазину.

Про це повідомляє ТАСС.

Звільнена заручниця отримала незначні травми, зараз їй надають медичну допомогу.

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Окрім того, поліцейські затримали і самого чоловіка, який утримував працівницю магазину.

За словами очевидців, чоловік, який утримував жінку, перебував у стані сп'яніння.

Видео штурма магазина «Дикси» на Большой Академической. Захватчика задержали, заложницу освободили. Все живы. pic.twitter.com/qFFTSmE4hG — Breaking Mash (@BreakingMash) 1 июля 2018 г.

Нагадаємо, 1 липня у Москві чоловік захопив у заручники працівницю магазину "Діксі" на Великій Академічній вулиці. Він вимагав 300 тисяч рублів на прибуття на місце працівників ФСБ Росії.