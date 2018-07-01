У Москві поліція звільнила заручницю, яку захопив невідомий чоловік: відео штурму
У неділю, 1 липня, у Москві поліція звільнила жінку, яку в магазині "Діксі" утримував невідомий чоловік. Жінку вивели з магазину.
Про це повідомляє ТАСС.
Звільнена заручниця отримала незначні травми, зараз їй надають медичну допомогу.
Читайте також: В Україні невідомі погрожують вбити дітей-заручників: СБУ перевіряє інформацію
Окрім того, поліцейські затримали і самого чоловіка, який утримував працівницю магазину.
За словами очевидців, чоловік, який утримував жінку, перебував у стані сп'яніння.
Нагадаємо, 1 липня у Москві чоловік захопив у заручники працівницю магазину "Діксі" на Великій Академічній вулиці. Він вимагав 300 тисяч рублів на прибуття на місце працівників ФСБ Росії.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі