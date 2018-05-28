В МТОТ показали ужасное состояние экономики оккупированного Россией Крыма: красноречивые фото

В оккупированном Россией Крыму наблюдается экономический спад. Такие выводы можно сделать из уровня освещенности, который в целом снизился на 26%. Правда, в насалених пунктах, где размещаются стратегические для РФ объекты, зафиксировано наименьшее снижение уровня освещенности

Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц на своем официальном сайте. Кроме того, ведомство обнародовало красноречивые фото.

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Как объясняют в МТОТ, они продолжают исследовать уровень экономической активности на временно оккупированных территориях, и одним из методов косвенной оценки экономического состояния региона является измерение уровня освещенности территории в ночное время путем анализа спутниковых снимков.

Уровень освещенности в Крыму в 2012 году

Уровень освещенности временно оккупированной территории Крыма в ночное время за 2016 год по сравнению с 2012 годом может свидетельствовать об уменьшении уровня экономической активности в этот период. Выводы сделаны по результатам анализа данных космической съемки. Всего на территории временно оккупированного полуострова уровень освещенности снизился на 26%. Наиболее видимое снижение уровня освещенности можно наблюдать для центральных районов АР Крым и для населенных пунктов, ориентированных на предоставление лечебно-курортных услуг (Ялта, Алушта, Евпатория – Заозерное),

– говорится в заметке.

Уровень освещенности в Крыму в 2016 году

В то же время в министерстве отмечают, что потребление электроэнергии во всем мире считают важным показателем экономической активности. Так, к примеру, в странах с низким и средним уровнем дохода изменение ночной освещенности на 1% примерно равно изменению дохода на 1%.

"В то же время спутниковые снимки зафиксировали наименьшее снижение уровня освещенности для населенных пунктов, в которых расположены объекты Черноморского флота и Вооруженных сил РФ (Севастополь, Феодосия, Джанкой, Новофедоровка) и в районе строительства Керченского моста (остров Тузла)", – добавляют в ведомстве.

Напомним, недавно СМИ сообщали, что Керченская паромная переправа приостановила работу, однако впоследствии появилась информация, что она снова заработала.