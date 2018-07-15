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В "Нафтогазе" объяснили свою позицию относительно транзита газа из России

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В "Нафтогазе" требуют у "Газпрома" повышения транзитной ставки, но после 2020 года она опять будет низкой
В "Нафтогазе" требуют у "Газпрома" повышения транзитной ставки, но после 2020 года она опять будет низкой / Соцсети

В "Нафтогазе" настаивают, чтобы "Газпром" в Украине работал по тем же правилам, по которым он работает в Европе. Кроме того, в национальной компании требуют пересмотр транзитной ставки в сторону существенного повышения на период 2018-2019 годов, а уже после 2020 года транзитная ставка будет даже ниже, чем есть сейчас по контракту.

Об этом рассказал главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, пишет ТСН.

Читайте также: "Нафтогаз" подал новый иск против "Газпрома" в Стокгольмский арбитраж

По его словам, Украина не будет требовать от российского "Газпрома" повышения ставки на транзит газа после 2020 года.

"Мы едем с главным нашим предложением – это применить европейские правила относительно транзита российского газа через территорию Украины... Мы говорим, что по тем же правилам, по которым "Газпром" работает в Европе, мы настаиваем, чтобы "Газпром" работал и в Украине. Это касается всего: и тарифов на транзит газа, и бронирование мощностей, и обмен данными. Вот все-все-все, как в Европе, так и у нас", – подчеркивает он.

Как подчеркивает руководитель "Нафтогаза", такой подход позволит снять дискуссии о том, что предложения украинской стороны являются необоснованными.

"Мы требуем пересмотра транзитной ставки в сторону повышения через арбитраж, мы недавно подали иск на почти 12 миллиардов долларов и требуем очень существенного повышения транзитной ставки, но это на период 2018-2019 годов. В Берлине основной темой переговоров будет транзит после 2020 года. И после 2020 года, мы говорили и говорим, что транзитная ставка будет даже ниже, чем есть сейчас по контракту", – говорит Витренко.

В то же время он напомнил, что контракт с низкой транзитной ставкой заключили бывший украинский премьер Юлия Тимошенко и тогдашний премьер-министр России Владимир Путин.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российского монополиста "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Учитывая долги "Натфогазу", российский монополист должен уплатить 2,56 миллиарда долларов украинской компании.

7 июня "Газпром" обжаловал решение арбитражного суда, а 13 июня Апелляционный суд округа Свеа удовлетворил это ходатайство и принял приказ о приостановлении выполнения решения Стокгольмского арбитража.

Однако уже 18 июня "Нафтогаз" подал апелляцию в суд Швеции, который издал приказ о приостановлении процедуры исполнения решения арбитража по ходатайству "Газпрома".

Теги: Новости России Новости Украины Украина – Россия Новости политики Газовый конфликт Газпром Нафтогаз
Источник: 24 Канал
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