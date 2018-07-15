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У "Нафтогазі" пояснили свою позицію щодо транзиту газу з Росії

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У "Нафтогазі" вимагають у "Газпрому" підвищення транзитної ставки, але після 2020 року вона знову буде низькою
У "Нафтогазі" вимагають у "Газпрому" підвищення транзитної ставки, але після 2020 року вона знову буде низькою / Соцмережі

У "Нафтогазі" наполягають, щоб "Газпром" в Україні працював за тими ж правилами, за якими він працює в Європі. Крім того, у національній компанії вимагають перегляд транзитної ставки у бік суттєвого підвищення на період 2018–2019 років, а вже після 2020 року транзитна ставка буде навіть нижчою, ніж є зараз за контрактом.

Про це розповів головний комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, пише ТСН.

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За його словами, Україна не буде вимагати від російського "Газпрому" підвищення ставки на транзит газу після 2020 року.

"Ми їдемо з головною нашою пропозицією – це застосувати європейські правила щодо транзиту російського газу через територію України... Ми говоримо, що за тими ж правилами, за якими "Газпром" працює в Європі, ми наполягаємо, щоб "Газпром" працював і в Україні. Це стосується всього: і тарифів на транзит газу, і бронювання потужностей, і обмін даними. Ось все-все-все, як в Європі, так і у нас", – підкреслює він.

Як підкреслює керівник "Нафтогазу", такий підхід дозволить зняти дискусії про те, що пропозиції української сторони є необґрунтованими.

"Ми вимагаємо перегляд транзитної ставки у бік підвищення через арбітраж, ми нещодавно подали позов на майже 12 мільярдів доларів і вимагаємо дуже суттєвого підвищення транзитної ставки, але це на період 2018–2019 років. У Берліні основною темою перемовин буде транзит після 2020 року. І після 2020 року, ми говорили та говоримо, що транзитна ставка буде навіть нижчою, ніж є зараз за контрактом", – каже Вітренко.

Водночас він нагадав, що контракт із низькою транзитною ставкою уклали колишній український прем'єр Юлія Тимошенко і тодішній прем'єр-міністр Росії Володимир Путін.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російського монополіста "Газпром"доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Враховуючи борги "Натфогазу", російський монополіст має сплатити 2,56 мільярда доларів українській компанії.

7 червня "Газпром" оскаржив арбітражне рішення, а 13 червня Апеляційний суд округу Свеа задовольнив це клопотання і схвалив наказ про призупинення виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

Проте вже 18 червня "Нафтогаз" подав апеляцію до суду Швеції, який видав наказ про призупинення процедури виконання рішення арбітражу за клопотанням "Газпрому".

Теги: Новини України Новини політики Нафтогаз Газпром Газовий конфлікт Україна – Росія Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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