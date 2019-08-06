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      В НАТО боятся инвестиций Китая в инфраструктуру Европы

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      Йенс Столтенберг: инвестиции Китая в инфраструктуру Европы угрожают мировой безопасности
      Йенс Столтенберг: инвестиции Китая в инфраструктуру Европы угрожают мировой безопасности / www.bbc.com

      Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что финансовые вливания Китая в критическую инфраструктуру в Европе влияют на мировой порядок и безопасность. По его словам, роль и влияние Китая является еще одним признаком усиления глобальной конкуренции за власть.

      В частности, борьба Китая за эту власть заметна в Южно-Китайском море, в киберпространстве и в китайских инвестициях в критически важную инфраструктуру Европы, подчеркнул Столтенберг, сообщает издание "УНН".

      К слову: Аннексию Крыму обусловив рост конкуренции между сверхдержавами, – Столтенберг

      Генсек НАТО подчеркнул, что Китай становится технологическим лидером во многих отраслях, что создает для него дополнительные условия как в экономическом, так и в политическом плане.

      Хотя Китай имеет совсем другой комплекс задач, чем Россия, но его подъем также имеет значение для глобального порядка, основанного на правилах, и для нашей безопасности,
      – резюмировал Столтенберг.

      Новости противостояния между Нато и Китаем:
      blog_ava
      Что нужно сделать после секса
      8 августа
      398
      Теги: Новости политики Китай НАТО Йенс Столтенберг Генсек НАТО
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