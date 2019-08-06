Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что финансовые вливания Китая в критическую инфраструктуру в Европе влияют на мировой порядок и безопасность. По его словам, роль и влияние Китая является еще одним признаком усиления глобальной конкуренции за власть.

В частности, борьба Китая за эту власть заметна в Южно-Китайском море, в киберпространстве и в китайских инвестициях в критически важную инфраструктуру Европы, подчеркнул Столтенберг, сообщает издание "УНН".

К слову: Аннексию Крыму обусловив рост конкуренции между сверхдержавами, – Столтенберг

Генсек НАТО подчеркнул, что Китай становится технологическим лидером во многих отраслях, что создает для него дополнительные условия как в экономическом, так и в политическом плане.

Хотя Китай имеет совсем другой комплекс задач, чем Россия, но его подъем также имеет значение для глобального порядка, основанного на правилах, и для нашей безопасности,

– резюмировал Столтенберг.