SIPRI: Ядерні держави продовжують модернізувати свої арсенали

Протягом останнього року кількість ядерної зброї в світі значно скоротилася. Водночас його модернізується активно триває, оскільки ядерні держави бачать у ньому основу своєї оборонної стратегії.

Про це йдеться у шорічному звіті Стокгольмського інституту досліджень проблем миру (SIPRI), опублікованому в понеділок, 18 червня.

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За даними SIPRI, в світі сьогодні нараховується 13 865 ядерних боєголовок, що перебувають у розпорядженні дев'яти держав – США, Росії, Великобританії, Франції, Китаю, Індії, Пакистану, Ізраїлю та Північної Кореї.

У порівнянні з 2018 роком, загальна кількість боєголовок з ядерним зарядом знизилося. Раніше їх було 14 465. Однак зброя активно модернізується.

Минулого року США підтвердили розробку нових видів ядерних озброєнь, оприлюднивши свою оновлену ядерну доктрину. Всього Вашингтон має намір витратити на оновлення ядерного арсеналу 400 мільярдів доларів до 2026 року. Але і менші ядерні держави, такі, як Індія і Пакистан беруть участь в "стратегічної гонці озброєнь".

Перспективи триваючого узгодженого скорочення ядерних сил Росії і США стають все менш імовірними, враховуючи політичні і військові розбіжності між двома країнами,

– каже Шеннон Кайл, директор програми SIPRI з ядерного роззброєння, контролю над озброєннями та нерозповсюдження.

Скорочення загального числа ядерних озброєнь в світі головним чином відбулося в Росії і США, на які припадає понад 90 відсотків всієї ядерної зброї.

На сьогодні США і Росія разом мають від 6185 до 6500 ядерних боєзарядів, Франція має 300, Китай – 290, Великобританія – 200 боєголовок. На рахунку Індії і Пакистану, між якими напружені відносини, відповідно, 130-140 і 150-160 боєголовок. Індія, Пакистан і Китай поступово нарощують свої арсенали. Крім того, 80-90 боєзарядів має Ізраїль.

Від 20 до 30 боєголовок може мати КНДР, рік тому експерти SIPRI оцінювали їх кількість в 10-20. Дані для складання доповіді бралися тільки з відкритих джерел, не всі держави надають повну інформацію про свої ядерні арсенали.



Країни, які мають ядерну зброю: інфографіка