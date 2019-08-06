У НАТО бояться інвестицій Китаю в інфраструктуру Європи

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що фінансові вливання Китаю в критичну інфраструктуру в Європі впливають на світовий порядок і безпеку. За його словами, роль і вплив Китаю є ще однією ознакою посилення глобальної конкуренції за владу.

Зокрема, боротьба Китаю за цю владу помітна в Південно-Китайському морі, в кіберпросторі і в китайських інвестиціях в критично важливу інфраструктуру Європи, наголосив Столтенберг, повідомляє видання "УНН".

До слова: Анексію Криму спричинило зростання конкуренції між наддержавами, – Столтенберг

Генсек НАТО підкреслив, що Китай стає технологічним лідером у багатьох галузях, що створює для нього додаткові умови як в економічному, так і в політичному планах.

Хоча Китай має зовсім інший комплекс завдань, ніж Росія, але його підйом також має значення для глобального порядку, заснованого на правилах, і для нашої безпеки,

– резюмував Столтенберг.