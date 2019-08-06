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      У НАТО бояться інвестицій Китаю в інфраструктуру Європи

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      Єнс Столтенберг: інвестиції Китаю в інфраструктуру Європи загрожують світовій безпеці
      Єнс Столтенберг: інвестиції Китаю в інфраструктуру Європи загрожують світовій безпеці / www.bbc.com

      Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що фінансові вливання Китаю в критичну інфраструктуру в Європі впливають на світовий порядок і безпеку. За його словами, роль і вплив Китаю є ще однією ознакою посилення глобальної конкуренції за владу.

      Зокрема, боротьба Китаю за цю владу помітна в Південно-Китайському морі, в кіберпросторі і в китайських інвестиціях в критично важливу інфраструктуру Європи, наголосив Столтенберг, повідомляє видання "УНН".

      До слова: Анексію Криму спричинило зростання конкуренції між наддержавами, – Столтенберг

      Генсек НАТО підкреслив, що Китай стає технологічним лідером у багатьох галузях, що створює для нього додаткові умови як в економічному, так і в політичному планах.

      Хоча Китай має зовсім інший комплекс завдань, ніж Росія, але його підйом також має значення для глобального порядку, заснованого на правилах, і для нашої безпеки,
      – резюмував Столтенберг.

      Новини протистояння між Нато і Китаєм:
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      Теги: Новини політики НАТО Генсек НАТО Китай Єнс Столтенберг
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