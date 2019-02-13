В НАТО рассказали, как могут ответить на прекращение ракетного договора

Альянс пока не берется озвучивать окончательные ответы на прекращение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между США и Россией. Однако варианты там рассматривают – в частности финансовые.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что обсуждение реакции НАТО будет длительным, пишет корреспондент "Европейской правды".

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"Я не буду говорить о возможном результате нашего анализа НАТО (возможного ответа, – 24 канал), ведь он очень серьезный и заберет время. Но я могу сказать, что ответ будет совместным, взвешенным и оборонным", – подчеркнул генсек на брифинге перед встречей министров обороны Альянса в Брюсселе

Столтенберг также добавил, что Альянс имеет широкий круг возможных вариантов". Однако, по его словам, «спекуляции» на них сейчас может только навредить.

"Комментировать разные варианты рано, пока у нас нет итога", – отметил он.

Со своей стороны, заместитель генсека НАТО Роуз Геттемюллер заявила, что НАТО пока не планирует размещать на европейской территории дополнительные ядерные ракеты, но признает – российские 9M729 являются опасными. В США также заявили, что пока не имеют в планах размещения ракет, а "все последующие мероприятия будут разрабатываться с учетом консультаций с партнерами и союзниками".

Почему начался "ракетный конфликт" между Россией и США?

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тысячи до 5,5 тысяч километров) и малой (от 500 до 1 тысячи километров) дальности.

Впервые Помпео объявил о намерении США выйти из договора еще в декабре 2018 года, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению. Ультиматум США завершился в субботу, 2 февраля.

Президент Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что Россия безнаказанно нарушала договор. Он обвинил РФ в тайной разработке запрещенной ракетной системы, которая является прямой угрозой союзникам США и американским войскам за границей".

Первые сообщения о нарушении Россией договора прозвучали еще во времена президентства Барака Обамы 2012 года, однако никаких официальных заявлений относительно этого тогда объявлено не было. В 2016 году Россия перебросила ракетные комплексы "Искандер", способные нести ядерный заряд, к границам ЕС и НАТО – в Калининградскую область между Польшей и Литвой.

Со своей стороны, Москва настаивает на том, что пусковые установки европейской системы ПРО (которая уже размещена в Румынии и строится в Польше) "Мк-41" в случае незначительной адаптации могут быть использованы для запуска крылатой ракеты "Томагавк". Однако она, правда, сейчас у американцев существует только в морской версии.

США 2 февраля официально сообщили России о приостановлении участия в договоре. Это означает, что американская сторона имеет право разрабатывать и изготавливать запрещенное соглашением вооружения. Россия заявила, что также приостанавливает участие в "Ракетном договоре" и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет.