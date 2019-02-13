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      В НАТО не знают, как реагировать на новые ракеты России

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      В НАТО не собираются размещать дополнительные ядерные ракеты в Европе
      В НАТО не собираются размещать дополнительные ядерные ракеты в Европе / Фото из открытых источников

      НАТО не планирует размещать на европейской территории дополнительные ядерные ракеты, но признает – российские 9M729 опасны. Там говорят, что этот вопрос требует обсуждения.

      Так, в Альянсе должны обсудить реакцию на поведение России, заявила заместитель генсека НАТО Роуз Геттемюллер изданию Sueddeutsche Zeitung.

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      Однако к радикальным шагам там прибегать не планируют.

      При этом у нас нет планов размещать в Европе новые наземные системы с ядерным оружием,
      – сказала она.

      Заместитель генсека раз напомнила, что США готовы продолжить переговоры по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если Россия согласится уничтожить ракеты 9M729.

      "Я не теряю надежды, есть одна простая стратегическая причина: эти крылатые ракеты очень точные и с трудом обнаруживаются радаром, они летают очень быстро на малой высоте и оставляют мало времени для реакции", – добавила заместитель генсека НАТО.

      Отметим, в США также заявили, что пока не имеют в планах размещения ракет, а "все последующие мероприятия будут разрабатываться с учетом консультаций с партнерами и союзниками". Кроме того, в НАТО считают, что Москва должна отказаться от угроз и применения силы, как это было с Украиной.

      США 2 февраля официально сообщили России о приостановлении участия в двустороннем договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). США уже готовят процедуру выхода из договора и больше не считают себя обязанными выполнять условия этого документа.

      Это означает, что американская сторона имеет право разрабатывать и изготавливать запрещенное соглашением вооружение. Россия заявила, что также приостанавливает участие в "Ракетному договоре" и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет.

      Почему начался "ракетный конфликт" между Россией и США?
      Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности.

      Впервые Помпео объявил о намерении США выйти из договора еще в декабре 2018 года, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению. Ультиматум США завершился в субботу, 2 февраля.

      Президент Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что Россия безнаказанно нарушала договор. Он обвинил РФ в тайной разработке запрещенной ракетной системы, "которая является прямой угрозой союзникам США и американским войскам за рубежом".

      Первые сообщения о нарушении Россией договора прозвучали еще во времена президентства Барака Обамы 2012 года, однако никаких официальных заявлений по этому поводу тогда объявлено не было. В 2016 году Россия перебросила ракетные комплексы "Искандер", способные нести ядерный заряд, к границам ЕС и НАТО – в Калининградскую область между Польшей и Литвой.

      Со своей стороны, Москва настаивает на том, что пусковые установки европейской системы ПРО (которая уже размещена в Румынии и строится в Польше) "МК-41" в случае незначительной адаптации, могут быть использованы для запуска крылатой ракеты "Томагавк". Однако та, правда, сейчас у американцев существует только в морской версии.

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      Теги: Новости политики Новости США Новости России НАТО Ядерная безопасность
      Источник: 24 Канал
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