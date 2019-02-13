У НАТО не знають, як реагувати на нові ракети Росії

НАТО не планує розміщувати на європейській території додаткові ядерні ракети, але визнає – російські 9M729 є небезпечними. Там кажуть, що це питання потребує обговорення.

Так, в Альянсі повинні обговорити реакцію на поведінку Росії, заявила заступниця генсека НАТО Роуз Геттемюллер виданню Sueddeutsche Zeitung.

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Однак до радикальних кроків там вдаватись не планують.

При цьому у нас немає планів розміщати в Європі нові наземні системи з ядерною зброєю,

– сказала вона.

Заступниця генсека вкотре нагадала, що США готові продовжити переговори щодо Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності якщо Росія погодиться знищити ракети 9M729.

"Я не втрачаю надії, є одна проста стратегічна причина: ці крилаті ракети дуже точні і нелегко виявляються радаром, вони літають надзвичайно швидко на малій висоті і залишають мало часу реакції", – додала заступниця генсека НАТО.

Зазначимо, у США також заявили, що наразі не мають у планах розміщення ракет, а "всі наступні заходи будуть розроблятися з урахуванням консультацій з партнерами і союзниками". Окрім того, у НАТО вважають, що Москва повинна відмовитись від погроз та застосування сили, як це було з Україною.



США 2 лютого офіційно повідомили Росію про призупинення участі у двосторонньому Договорі про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД). США вже готують процедуру виходу з договору та більше не вважають себе зобов'язаними виконувати умови цього документу.



Це означає, що американська сторона має право розробляти та виготовляти заборонене угодою озброєння. Росія заявила, що також призупиняє участь у "Ракетному договорі" і починає науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи зі створення нових видів ракет.

Чому розпочався "ракетний конфлікт" між Росією та США?Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності було підписано Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.

Вперше Помпео оголосив про намір США вийти з договору ще в грудні 2018 року, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання. Ультиматум США завершився у суботу, 2 лютого.



Президент Дональд Трамп виступив із заявою про те, що Росія безкарно порушувала договір. Він звинуватив РФ у таємній розробці забороненої ракетної системи, "яка є прямою загрозою союзникам США і американським військам за кордоном".



Перші повідомлення про порушення Росією договору пролунали ще за часів президентства Барака Обами 2012 року, проте жодних офіційних заяв стосовно цього тоді оголошено не було. У 2016 році Росія перекинула ракетні комплекси "Іскандер", здатні нести ядерний заряд, до кордонів ЄС і НАТО – до Калінінградської області між Польщею і Литвою.



Зі свого боку, Москва наполягає на тому, що пускові установки європейської системи ПРО (яка вже розміщена в Румунії і будується в Польщі) "Мк-41" в разі незначної адаптації, можуть бути використані для запуску крилатої ракети "Томагавк". Однак та, щоправда, нині у американців існує лише в морській версії.