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      У НАТО розповіли, як можуть відповісти на припинення ракетного договору

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      НАТО має фінансові варіанти відповіді на припинення ракетного договору, – генсек
      НАТО має фінансові варіанти відповіді на припинення ракетного договору, – генсек / Фото з відкритих джерел

      Альянс наразі не береться озвучувати остаточні відповіді на припинення Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності між США та Росією. Однак варіанти там розглядають – зокрема фінансові.

      Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що обговорення реакції НАТО буде тривалим, пише кореспондент "Європейської правди".

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      "Я не буду говорити про можливий результат нашого аналізу НАТО (можливої відповіді, – 24 канал), адже він дуже серйозний та забере час. Але я можу сказати, що відповідь буде спільною, виваженою та оборонною", – наголосив генсек на брифінгу перед зустріччю міністрів оборони Альянсу у Брюсселі

      Столтенберг також додав, що Альянс має "широке коло можливих варіантів". Однак, за його словами, «спекулювання» на них зараз може лише зашкодити.

      "Коментувати різні варіанти зарано, поки ми не маємо висновку", – зазначив він.

      Зі свого боку, заступниця генсека НАТО Роуз Геттемюллер заявила, що НАТО наразі не планує розміщувати на європейській території додаткові ядерні ракети, але визнає – російські 9M729 є небезпечними. У США також заявили, що наразі не мають у планах розміщення ракет, а "всі наступні заходи будуть розроблятися з урахуванням консультацій з партнерами і союзниками".

      Чому розпочався "ракетний конфлікт" між Росією та США?Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали Михайло Горбачов і Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.

      Вперше Помпео оголосив про намір США вийти з договору ще в грудні 2018 року, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання. Ультиматум США завершився у суботу, 2 лютого.

      Президент Дональд Трамп виступив із заявою про те, що Росія безкарно порушувала договір. Він звинуватив РФ у таємній розробці забороненої ракетної системи, "яка є прямою загрозою союзникам США і американським військам за кордоном".

      Перші повідомлення про порушення Росією договору пролунали ще за часів президентства Барака Обами 2012 року, проте жодних офіційних заяв стосовно цього тоді оголошено не було. У 2016 році Росія перекинула ракетні комплекси "Іскандер", здатні нести ядерний заряд, до кордонів ЄС і НАТО – до Калінінградської області між Польщею і Литвою.

      Зі свого боку, Москва наполягає на тому, що пускові установки європейської системи ПРО (яка вже розміщена в Румунії і будується в Польщі) "Мк-41" в разі незначної адаптації, можуть бути використані для запуску крилатої ракети "Томагавк". Однак та, щоправда, нині у американців існує лише в морській версії.

      США 2 лютого офіційно повідомили Росію про призупинення участі у договорі.  Це означає, що американська сторона має право розробляти та виготовляти заборонене угодою озброєння. Росія заявила, що також призупиняє участь у "Ракетному договорі" і починає науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи зі створення нових видів ракет.

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      Теги: Новини політики Новини США Новини Росії НАТО Ядерна безпека Єнс Столтенберг
      Джерело: 24 Канал
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