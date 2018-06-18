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Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

В Нидерландах задержали водителя автобуса, который врезался в толпу людей

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Полиция в Нидерландах задержала водителя автобуса, который утром 18 июня въехал в толпу людей на музыкальном фестивале
Полиция в Нидерландах задержала водителя автобуса, который утром 18 июня въехал в толпу людей на музыкальном фестивале / consent.hartvannederland.nl

Полиция в Нидерландах задержала водителя автобуса, который утром 18 июня въехал в толпу людей на музыкальном фестивале. Пока правоохранители не разглашают деталей относительно задержания и личности водителя.

Ранее в полиции Нидерландов просили сообщать любую информацию относительно микроавтобуса, пишет "Громадское", ссылаясь на местные СМИ.

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Отметим, что утром 18 июня в провинции Лимбург в Нидерландах автобус въехал в толпу людей, которые отдыхали на музыкальном фестивале. В результате наезда один человек погиб, еще трое получили ранения. Инцидент произошел на ежегодном музыкальном фестивале PinkPop.

Сообщалось, что водитель на автобусе скрылся с места инцидента.

Голландские правоохранители, в свою очередь, обратились к немецким и бельгийским коллегам, чтобы те сохраняли повышенную бдительность, поскольку город, в котором произошел наезд, расположен неподалеку от границы.

Теги: Аварии и ДТП Жертвы Нидерланды
Источник: 24 Канал
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