У Нідерландах затримали водія автобуса, який врізався у натовп людей

Поліція у Нідерландах затримала водія автобуса, який вранці 18 червня в'їхав у натовп людей на музичному фестивалі. Поки правоохоронці не розголошують деталей щодо затримання та особи водія.

Раніше у поліції Нідерландів просили повідомляти будь-яку інформацію щодо мікроавтобуса, пише "Громадське", посилаючись на місцеві ЗМІ.

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Зазначимо, що вранці 18 червня у провінції Лімбург в Нідерландах автобус в'їхав у натовп людей, які відпочивали на музичному фестивалі. В результаті наїзду одна людина загинула, ще троє отримали поранення. Інцидент трапився на щорічному музичному фестивалі PinkPop.

Повідомлялось, що водій на автобусі зник із місця інциденту.

Голландські правоохоронці, своєю чергою, звернулися до німецьких і бельгійських колег, аби ті зберігали підвищену пильність, оскільки місто, в якому трапився наїзд, розташоване неподалік від кордону.