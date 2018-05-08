В "них" войну выиграл Сталин, а у нас – народ, – Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко принял участие в акции "Первая минута мира" в Киеве. На ней будут присутствовать ветераны Второй мировой и современные ветераны войны на Донбассе.
Об этом Порошенко рассказал во время акции "Первая минута мира" в Национальном музее истории Второй мировой войны в Киеве.
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Насколько же по-разному мы видим и отмечаем одну и ту же дату. У них (в России – ред.) эту войну выиграл Сталин, а по нашей версии – народ. Они празднуют в милитарном угаре, а мы отмечаем эти дни вместе со всей Европой. Мы говорим: "Никогда снова". А они: "Можем повторить",
– сказал президент Украины.
В частности, Порошенко добавил предостережение: "Те, кто не до конца разобрался в нюансах лукавой московской политики, знайте, что они не думают о вас и вашей гордости. Кремлевские психологи умеют играть на естественных эмоциях людей".
Также президент упомянул о своей семье.
Вместе со всеми и я на днях помяну своего деда – Ивана Порошенко, который прошел всю войну, и деда по матери Сергея, который отправил на войну всех своих сыновей,
– рассказал он.
Смотрите видео выступления Порошенко во время акции "Первая минута мира":
Напомним, президент Украины Петр Порошенко сказал, что День памяти и примирения имеет особенно сакральную силу: он опубликовал фото вести, которую нашла 8 мая его жена Марина Порошенко.
В ней говорится о том, что дедушка украинской первой леди Марины Порошенко, Надеждин Николай Лукич пропал без вести в марте 1943 года