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В "них" войну выиграл Сталин, а у нас – народ, – Порошенко

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Порошенко рассказал о своей семье на акции
Порошенко рассказал о своей семье на акции "Первая минута мира" / 24 Канал

Президент Украины Петр Порошенко принял участие в акции "Первая минута мира" в Киеве. На ней будут присутствовать ветераны Второй мировой и современные ветераны войны на Донбассе.

Об этом Порошенко рассказал во время акции "Первая минута мира" в Национальном музее истории Второй мировой войны в Киеве.

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Насколько же по-разному мы видим и отмечаем одну и ту же дату. У них (в России – ред.) эту войну выиграл Сталин, а по нашей версии – народ. Они празднуют в милитарном угаре, а мы отмечаем эти дни вместе со всей Европой. Мы говорим: "Никогда снова". А они: "Можем повторить",
– сказал президент Украины.

В частности, Порошенко добавил предостережение: "Те, кто не до конца разобрался в нюансах лукавой московской политики, знайте, что они не думают о вас и вашей гордости. Кремлевские психологи умеют играть на естественных эмоциях людей".

Также президент упомянул о своей семье.

Вместе со всеми и я на днях помяну своего деда – Ивана Порошенко, который прошел всю войну, и деда по матери Сергея, который отправил на войну всех своих сыновей,
– рассказал он.

Смотрите видео выступления Порошенко во время акции "Первая минута мира":

Напомним, президент Украины Петр Порошенко сказал, что День памяти и примирения имеет особенно сакральную силу: он опубликовал фото вести, которую нашла 8 мая его жена Марина Порошенко.

В ней говорится о том, что дедушка украинской первой леди Марины Порошенко, Надеждин Николай Лукич пропал без вести в марте 1943 года

Теги: Новости Украины Петр Порошенко Новости Киева
Источник: 24 Канал
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