В Николаевской области поезд переехал женщину, машинисты пытались избавиться от тела

В Миколаивськии области на станции Березнеговатое товарный поезд переехал женщину, после чего машинисты пытались спрятать тело.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Николаевской области.

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Отмечается, что 44-летняя женщина находилась на пути, когда машинист увидел ее и начал тормозить. Однако поезд не успел остановиться и сбил ее. Как установило следствие, машинист вместе с помощником не сообщили о событии, а забрали тело в поезд и избавились от его по дороге до станции назначения.

Сейчас возбуждены уголовные производства по части 3 статьи 276 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, если они повлекли гибель людей" – наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет. А также по части 1 статьи 297 Уголовного кодекса Украины "Надругательство над трупом", что наказывается штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок,

– говорится в сообщении.

В полиции отметили, что пока назначен ряд экспертиз. Тело умершей направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.



По информации LB.ua, после наезда локомотивная бригада остановилась и прекратила выходить на связь.



"Дежурный станции приказал подчиненному проверить, что произошло. Подойдя к месту остановки, работник железной дороги увидел труп женщины, однако машинисты начали угрожать ему, поэтому он вернулся на рабочее место и выключил телефон, не вызвав полицию. Между тем дежурный по станции сам пошел к месту остановки поезда. Машинисты сказали ему, что долго стояли из-за срабатывания автоматических тормозов. через некоторое время бригада заявила о готовности продолжить движение и покинула станцию​", – говорится в материале издания.

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Также отмечается, что диспетчер заметил у колеи ампутированную руку, следы крови и мобильный телефон. Самого тела не было. Он вызвал полицию, которая с помощью телефона установила личность погибшей.