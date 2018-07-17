На Миколаївщині потяг переїхав жінку, машиністи намагалися позбутися тіла

У Миколаївськії області на станції Березнеговате товарний потяг переїхав жінку, після чого машиністи намагалися заховати тіло.

Про це повідомили у прес-службі Національної поліції Миколаївської області.

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Зазначається, що 44-річна жінка знаходилась на колії, коли машиніст побачив її та почав гальмувати. Проте потяг не встиг зупинитися та збив її. Як встановило слідство, машиніст разом із помічником не повідомили про подію, а забрали тіло до потяга та позбулися його дорогою до станції призначення.

Наразі порушені кримінальні провадження за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту, якщо вони спричинили загибель людей" – караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років. А також за частиною 1 статті 297 Кримінального кодексу України "Наруга над трупом", що карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк,

– йдеться у повідомленні.

У поліції зауважили, що наразі призначено ряд експертиз. Тіло померлої направлено для проведення судово-медичної експертизи. Правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту.

За інформацією LB.ua, після наїзду локомотивна бригада зупинилась і припинила виходити на зв'язок.

"Черговий станції наказав підлеглому перевірити, що сталося. Підійшовши до місця зупинки, працівник залізниці побачив труп жінки, проте машиністи почали погрожувати йому, тому він повернувся на робоче місце і вимкнув телефон, не викликавши поліцію. Тим часом черговий по станції сам пішов до місця зупинки поїзда. Машиністи сказали йому, що довго стояли через спрацювання автоматичних гальм. Через деякий час бригада заявила про готовність продовжити рух і покинула станцію", – йдеться в матеріалі видання.

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Також зазначається, що диспетчер зауважив біля колії ампутовану руку, сліди крові та мобільний телефон. Самого тіла не було. Він викликав поліцію, яка за допомогою телефона встановила особу загиблої.