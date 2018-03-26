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В обновленной программе по литературе появились тексты песен рок-звезд

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В Минобразования обновили программу по литературе для старшеклассников – это известные рок-хиты и современные модные авторы. Говорят, старались, чтобы подросткам стало интереснее читать и учиться.

"Дом странных детей", "Мальчик в полосатой пижаме", "Алхимик" Пауло Коэльо, "Воровка книг" и "Песочный человек" Нила Геймана – это не просто часть библиотеки современного книголюба, это еще и новая прогрессивная программа для старшеклассников, которая должна научить подростков любить литературу.

В Министерстве признаются: собрали и учителей, и литературоведов, и всех неравнодушных, чтобы создать список, от которого подростку невозможно было бы оторваться.

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Например, произведение "Мальчик в полосатой пижаме" – история о дружбе между сыном немецкого военнослужащего и еврейского мальчика из концлагеря. Другая книга – "Дом странных детей" – приключенческое произведение о детях, которые имеют необычайные способности. Роман даже успешно экранизировали.

Такие книги хочется читать и без программы, а еще есть люстрации, которые хочется рассматривать. Новая программа по литературе легче написана. "Цветы для Элджернона", "Воровка книг" – это уже литература для 11 класса, следовательно такие книжки ученикам намного интереснее.

Также в программу добавили стихи Боба Дилана – того самого известного музыканта, который получил Нобелевскую премию.

Одно дело, когда слушаешь песни просто и не понимаешь, о чем они, а другое дело – когда знаешь, о чем песня и знаешь слова,
– пояснила старшеклассница Александра.

А вот где взять на новые книги время – неизвестно, так как для 11 класса список существенно увеличился. Например, Боб Дилан, как и часть других, еще не переведен на украинский, а в программе они уже с сентября. Другой вопрос – где их брать, ведь, в основном, учащиеся читают в интернете, где не все есть, или в школьных библиотеках, куда редко завозят новинки.

Автор: Алена Чернецкая
Теги: Новости Украины Дети Министерство образования и науки Украины Образование Литература
Источник: 24 Канал
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