У оновленій програмі з літератури з'явилися тексти пісень рок-зірок

У Міносвіти оновили програму з літератури для старшокласників – це відомі рок-хіти та сучасні модні автори. Кажуть, старалися, аби підліткам стало цікавіше читати і вчитися.

"Дім дивних дітей", "Хлопчик у смугастій піжамі", "Алхімік" Пауло Коельо, "Крадійка книжок" та "Пісочний чоловік" Ніла Геймана – це не просто частина бібліотеки сучасного книголюба, це ще нова прогресивна програма для старшокласників, яка має навчити підлітків любити літературу.

У Міністерстві зізнаються: зібрали і вчителів, і літературознавців, і всіх небайдужих, щоб створити список, від якого підлітку неможливо було б відірватися.

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Наприклад, твір "Хлопчик у смугастій піжамі" – історія про дружбу між сином німецького військовослужбовця і єврейського хлопчика з концтабору. Інша книжка – "Дім дивних дітей" – пригодницький твір про дітей, які мають надзвичайні здібності. Роман навіть успішно екранізували.

Такі книжки хочеться читати і без програми, а ще є люстрації, які хочеться розглядати. Нова програма з літератури легше написана. "Квіти для Елджернона", "Крадійка книжок" – це вже література для 11 класу, відтак такі книжки учням набагато цікавіші.

Також до програми додали вірші Боба Ділана – того самого відомого музиканта, який отримав Нобелівську премію.

Одна справа, коли слухаєш пісні просто і не розумієш, про що вони, а інша справа – коли знаєш, про що пісня і знаєш слова,

– пояснила старшокласниця Олександра.

А от де взяти на нові книжки часу – невідомо, адже для 11 класу список суттєво збільшився. Наприклад, Боб Ділан, як і частина інших, ще не перекладені українською, а в програмі вони вже з вересня. Інше питання – де їх брати, адже, в основному, учні читають в інтернеті, де не все є, або в шкільних бібліотеках, куди рідко завозять новинки.