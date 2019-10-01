В ОБСЕ раскритиковали решение Нацсовета лишить телеканал "112 Украина" цифровой лицензии

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы слова Арлем Дезир раскритиковал решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания не продлевать цифровые лицензии телеканала "112 Украина".

Об этом сообщает издание "Радио Свобода".

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Я надеюсь, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины найдет решение для сохранения плюрализма в медиа-среде,

– заявил Дезир.

Кто такой Арлем Дезир?Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации с 2017 года избран на трехлетний срок. К этой должности Дезир был государственным министром по европейским делам при министре иностранных дел и международного развития Франции с апреля 2014 года.

Нацсовет по вопросам телевидения радиовещания 26 сентября не продлила лицензию на вещание скандально известном канала "112 Украина".

Стоит отметить, что речь идет не о лишении лицензии канала в целом, ведь у него есть спутниковая лицензию и он продолжит вещание. Речь идет о региональных компаниях, которые обязаны были сказать как региональные каналы, а не ретранслировать общенациональный канал.

Отказ в продлении лицензий "112 канала" на цифровое вещание – пока первый шаг в решении проблемы с защитой информационного пространства Украины от пропаганды России. Больше о том, что для этого телеканала означает потеря цифровой лицензии – в материале.



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