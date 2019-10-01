06:37
1 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Универсальные солдаты для Путина. Россию спасают от айфонов
      Вєсті Кремля
      21:33, 30 сентября
      Вести.UA: Мендель в очередной раз оскандалилась. От Зеленского убегают соратники
      Вєсті.UA
      19:38, 30 сентября
      Когда достроят мост на Троещину" и кто тратит выделенные 6,5 миллиардов гривен
      ЦРУ
      10:16, 27 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      В ОБСЕ раскритиковали решение Нацсовета лишить телеканал "112 Украина" цифровой лицензии

      14 Читати новину українською
      Арлем Дезир
      Арлем Дезир / ОБСЄ

      Представитель ОБСЕ по вопросам свободы слова Арлем Дезир раскритиковал решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания не продлевать цифровые лицензии телеканала "112 Украина".

      Об этом сообщает издание "Радио Свобода".

      Важно: СНБО не будет вводить санкции против телеканалов NewsOne и 112

      Я надеюсь, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины найдет решение для сохранения плюрализма в медиа-среде,
      – заявил Дезир.

      Кто такой Арлем Дезир?Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации с 2017 года избран на трехлетний срок. К этой должности Дезир был государственным министром по европейским делам при министре иностранных дел и международного развития Франции с апреля 2014 года.

      Нацсовет по вопросам телевидения радиовещания 26 сентября не продлила лицензию на вещание скандально известном канала "112 Украина".

      Стоит отметить, что речь идет не о лишении лицензии канала в целом, ведь у него есть спутниковая лицензию и он продолжит вещание. Речь идет о региональных компаниях, которые обязаны были сказать как региональные каналы, а не ретранслировать общенациональный канал.

      Отказ в продлении лицензий "112 канала" на цифровое вещание – пока первый шаг в решении проблемы с защитой информационного пространства Украины от пропаганды России. Больше о том, что для этого телеканала означает потеря цифровой лицензии – в материале.


      Кто из олигархов контролирует СМИ / инфографика 24 канала

      blog_ava
      Огромный айсберг весом 315 миллиардов тонн откололся от Антарктиды
      сегодня
      234
      Теги: Новости политики 112 канал ОБСЕ Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Роль адвоката Трампа в американо-украинском скандале
      30 сентября , 23:37 Роль адвоката Трампа в американо-украинском скандале
      Іван Яковина 63
      Главные новости 30 сентября: цели Украины до 2030, российские "зеленые человечки" в Норвегии
      30 сентября , 22:28 Главные новости 30 сентября: цели Украины до 2030, российские "зеленые человечки" в Норвегии
      445
      Моему ребенку продали алкоголь! Как с этой проблемой борются пивные бренды
      26 сентября , 19:21 Моему ребенку продали алкоголь! Как с этой проблемой борются пивные бренды
      744
      В своем доме без прав, настоящая русско-китайская "дружба" и скопления воров: новости Крымнаша
      30 сентября , 22:00 В своем доме без прав, настоящая русско-китайская "дружба" и скопления воров: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 907
      Примут ли закон об обороте оружия и что ждет общественные формирования: интервью с Монастырским
      30 сентября , 21:01 Примут ли закон об обороте оружия и что ждет общественные формирования: интервью с Монастырским
      Ірина Поліщук 174
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук