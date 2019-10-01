В ОБСЄ розкритикували рішення Нацради позбавити телеканал "112 Україна" цифрових ліцензій

Представник ОБСЄ з питань свободи слова Арлем Дезір розкритикував рішення Національної ради з питань телебачення та радіомовлення не продовжувати цифрові ліцензії телеканалу "112 Україна".

Про це повідомляє видання "Радіо Свобода".

Важливо: РНБО не вводитиме санкцій проти телеканалів NewsOne та 112

Я сподіваюся, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України знайде рішення для збереження плюралізму в медіасередовищі,

– заявив Дезір.

Хто такий Арлем Дезір?Представник ОБСЄ з питань свободи засобів масової інформації з 2017 року обраний на трирічний термін. До цієї посади Дезір був державним міністром з європейських справ при міністрі закордонних справ і міжнародного розвитку Франції з квітня 2014 року.

Нацрада з питань телебачення радіомовлення 26 вересня не продовжила ліцензію на мовлення скандально відомому каналу "112 Україна".

Варто зазначити, що йдеться не про позбавлення ліцензії каналу загалом, адже він має супутникову ліцензію та продовжить мовлення. Йдеться про регіональні компанії, які зобов’язані були мовити як регіональні канали, а не ретранслювати загальнонаціональний канал.

Відмова у продовженні ліцензій "112 каналу" на цифрове мовлення – наразі перший крок у вирішенні проблеми із захистом інформаційного простору України від пропаганди Росії. Більше про те, що для цього телеканалу означає втрата цифрової ліцензії – у матеріалі .



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